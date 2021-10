Karel Gott tu už dva roky nie je, ale zostali tu po ňom jeho potomkovia, dcéry a vnuci. Pozrite tú podobu!

Keď po smrti Karla Gotta sa jeho rodina stiahla do ústrania, vidieť niekoho z nich na verejnosti bolo priam nemožné. Prispela k tomu aj pandémia krorony, keď sa museli odložiť aj viaceré spomienkové podujatia, ktoré sa mali konať na počesť Karla Gotta a kam by jeho rodina určite zavítala a bolo by ich možné vidieť.

Karel Gott je pre jeho fanúšikov nenahraditeľný, a tak sa ich pohľady teraz upierajú práve na rodinu "božského Káju". A keďže situácia okolo pandémie korony momentálne v Česku konečne umožnila konanie aj takýchto podujatí, napokon prišiel deň D, slávnostná premiéra dokumentu Karel, na ktorý zavítala aj takmer celá Gottova rodina.

Ako prvá prišla Gottova druhorodená dcéra Lucie spolu s novým partnerom Lukášom, s ktorým žije od rozvodu s bývalým manželom Janom Kovaříkom. A nechýbali, samozrejme, ani obaja vnuci Karla Gotta, Vojtěch a Jan. Starší Vojto Karlovi Gottovi akoby z oka vypadol, stačí si pozrieť Gottove fotografie, keď bol ako chlapec približne v tomto veku.

Kráľovnami večera však boli vdova Ivana a jej dve dcéry, Charlotte a Nelly. Ivana sa po dlhých dvoch rokov objavila nedávno po prvý raz naživo na verejnosti v Gottovej rodnej Plzni počas predpremiéry dokumentu Karel. A jej dcéry až teraz. Keď vdova Ivana napísala v emotívnom vyznaní do neba, ktoré venovala svojmu zosnulému manželovi pri príležitosti druhého výročia od jeho úmrtia, že jeho dcéry už nie sú dievčatká, ale mladé slečny, mala stopercentne pravdu. Obe dievčatá sú už mladé dámy.

A obidve mladé slečny sú jednoducho "Gottovky", aj keď každá je celkom iná a najmä staršia Charlotte sa oproti detským rokom dosť zmenila. Podobou je celý tatko, alebo možno sa ešte viac podobá na mamu Karla Gotta, pani Mariu, veď porovnajte si FOTO v GALÉRII. A mladšia Nelly tiež Gottovské črty nezaprie, tá má podobou možno bližšie práve ku Gottovej druhorodenej dcére Lucii. V každom prípade, tak vdova Ivana, ako aj všetky tri prítomné Gottove dcéry boli v tento slávnostný večer jednoducho za dámy.