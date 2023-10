Z nemocnice v Kremli prehovoril pre PLUS7DNÍ.

Niekdajší najmocnejší muž Sovietskeho zväzu Michail Sergejevič Gorbačov (†91), ktorý vlani skonal v Moskve po dlhej chorobe, krátko pred smrťou vnímal súčasnú vojnovú situáciu mimoriadne emotívne. Starý pán bezmocne a sužovaný množstvom chorôb ležal v nemocnici a narieka.

Na jeho psychike sa neblaho a vo veľkej miere prejavila pandémia koronavírusu, no vojna na Ukrajine mu zasadila ešte tvrdší úder. Podľa jeho slovenského priateľa Jánosa Zolcera, ktorý o ňom napísal životopisnú knihu, sa bývalému prezidentovi ZSSR v hlave premietal celý život.

„Už nechce žiť. Je veľmi smutný a chorý. Stále hovorí, že ho už všetko bolí. Má vysokú cukrovku, choré srdce, váži raz toľko ako by mal, preto má problém aj s nohami a chrbtom. Väčšinu času preto preleží,“ opísal nám Gorbiho život priateľ Zolcer ešte v marci minulého roka.

Vo veku 91 rokov zomrel Michail Sergejevič Gorbačov. Zdroj: Profimedia

Podľa jeho slov sa žiaden z ich spoločných rozhovorov nezaobišiel bez toho, aby spomínal na manželku Raisu. Z Moskvy sa neodsťahoval aj kvôli tomu, že milovanú manželku pochoval tam. „Raz sme boli spolu v Tel Avive, kde dostal chrípku, takže musel ostať v posteli. Sedel som pri ňom, zrazu mi chytil ruku a zdôveril sa mi, že nikdy nemal, ani nebude mať inú ženu. Žiadnu ani len nepobozkal,“ povedal oddane o jedinej láske svojho života, s ktorou sa zoznámil ešte v roku 1954.

Ďalšou ženou jeho života bola matka Mária, pôvodom Ukrajinka. V tejto súvislosti nás zaujímalo, ako vníma vojnový stav a utrpenie ľudí v krajine jeho matky. "Neustále sa sužujem a plačem. Spomínam si na detstvo, keď mi mama spievala ukrajinské pesničky. Dnes si ich púšťam a veľmi súcitím s touto krajinou," odkázal "Gorbi" pre PLUS7DNÍ.

Michail Gorbačov oslávil pred smrťou deväťdesiatjeden rokov, no neboli to vraj veselé narodeniny. "Pre pandémiu koronavírusu ho nemohla navštíviť dcéra. Osobne mu neblahoželala ani k minuloročnému jubileu. Ale finančne ho podporovala," prezradil nám ďalej Zolcer.

Už ťažko rozprával

Gorbačov zomieral s pocitom, že ho uznáva celý svet, no v Rusku by ho mnohí najradšej postavili pred súd za vlastizradu. Nevedeli mu odpustiť, že „vďaka“ nemu sa rozpadol milovaný Sovietsky zväz. Antipatia voči mužovi, ktorý stál na jeho čele od roku 1985, sa vystupňovala, keď sa blížil zánik impéria. Presne 25. decembra 1991 oznámil Gorbačov svoju demisiu a o pár dní prestal Sovietsky zväz definitívne existovať. Za ZSSR plakal vtedy aj bývalý agent KGB Vladimir Putin. „Jeho rozpad považujem za najväčšiu geopolitickú katastrofou 20. storočia,“ vyhlásil neskôr. Úplne pritom obišiel prvú aj druhú svetovú vojnu.

„Michail trvá na tom, že Sovietsky zväz by sa rozdelil aj bez neho a že na tom pracoval už Stalin. On vraj nastolil len slobodu a demokraciu. Každému vrátil, čo mu patrilo. Ukrajinu Ukrajincom, Gruzínsko Gruzíncom, Litvu Litovčanom, Lotyšsko Lotyšom, Estónsko Estóncom. Žije v presvedčení, že keby vyšiel v Rusku na ulicu, za toto ho opľujú alebo aj zbijú. Pritom chcel naozaj len každému vrátiť slobodu. Nikomu nechcel ublížiť,“ odkázal Michail Gorbačov pre PLUS 7 DNÍ po slovenskom priateľovi Zolcerovi.

Michail Gorbačov pri poslednej rozlúčke s milovanou manželkou Raisou. Zdroj: archív

S bývalým sovietskym štátnikom sa rodák z Balogu nad Ipľom pri Šahách priatelil asi dvadsať rokov. Zoznámili sa v Nemecku, kam János Zolcer emigroval a kde pôsobil ako novinár, filmový producent, režisér, scenárista a majiteľ televízie. Nakrútili spolu filmový seriál Tajomstvá moci a vydali knihu Gorbačovove tajomstvá. Posledné roky si telefonovali spolu takmer každý deň. „V Kremli je malá nemocnica, kde sa v súčasnosti pre zlý zdravotný stav nachádza. Má čistú myseľ, ale rozpráva s ťažkosťami. Všetko ho bolí, má vysokú cukrovku, choré srdce, problémy s nohami aj chrbtom. Ale ak vládze, pozerá správy,“ doplnil nám Zolcer pred pár mesiacmi.

Kedysi Putina podporoval

V rodnej krajine Michailovi Gorbačovovi často vyčítajú, že sa spoliehal len na ústne dohody so západnými lídrami. Sám nad tým v minulosti mávol rukou. „Môžete mať zmluvu, akú chcete. Aj Ribbentrop podpísal zmluvu s Molotovom a na čo to bolo dobré? Aj tak Hitler napadol Sovietsky zväz,“ skonštatoval kedysi bývalý sovietsky líder. Napokon, videli sme to aj na tom, že žiadne dohody a zmluvy nezabránili Rusom napadnúť Ukrajinu.

Gorbačov popritom prechovával k Vladimirovi Putinovi najprv priateľský vzťah. Prekvapujúco mu schvaľoval aj rozhodnutie anektovať Krym od územia Ukrajiny v roku 2014. „V skutočnosti som ho podporoval len počas jeho prvého prezidentského obdobia. V tom čase sme sa s ním neraz aj s mojou manželkou stretli pri neformálnom obede či večeri v priestoroch Kremľa. Potom sa vzťahy medzi nami zhoršili,“ vysvetlil v minulosti.

Telegram plný obdivných slov

Časom začal Gorbačov verejne kritizovať Putinov prístup k politickej opozícii a v roku 2014 sa v jednom z rozhovorov vyjadril, že sa za neho a premiéra Dmitrija Medvedeva hanbí, pretože dostali k moci svojich priateľov. „Nedávno mi Michail hovoril, že prezident Putin mu neberie telefón a nevolá späť,“ potvrdil nám János Zolcer pred vyše rokom.

No aj ruský prezident, hoci môže mať Gorbačova v zuboch, si zrejme veľmi dobre uvedomuje, akú vážnosť a úctu si ako nositeľ Nobelovej ceny za mier užíva vo svete. Preto k nemu na sklonku života prechováva úctu aspoň oficiálne. „Od štátu mal Michail pridelených dvoch osobných strážcov, ďalších dvoch pánov a dve ženy si platí sám. Žil z dôchodku deväťstosedemdesiat dolárov, k dobru mal bývanie zadarmo a lekára v Kremli,“ prezrádzal Gorbačovov slovenský priateľ.

KK2 archív Schleswig - Na archívnej snímke z 21. decembra 2004 ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a bývalý prezident ZSSR Michail Gorbačov sa rozprávajú na začiatku tlačovej konferencie v nemeckom Schleswigu. Vo veku 91 rokov zomrel v utorok 30. augusta 2022 v Moskve bývalý prezident ZSSR Michail Sergejevič Gorbačov. Bývalý líder Sovietskeho zväzu zomrel v moskovskej Ústrednej nemocnici veku 91 rokov po dlhej chorobe. Pochovaný bude na moskovskom Novodevičom cintoríne. FOTO TASR/AP FILE - Zdroj: Heribert Proepper

Ktovie, koľko premáhania a sebazaprenia musel ešte Vladimir Putin vynaložiť, keď Gorbačova pri príležitosti osemdesiatych piatych narodením vo svojom prejave označil za veľkého štátnika a pochválil jeho odkaz. Keď mal Gorbi minulý rok okrúhlu deväťdesiatku, Putin mu adresoval blahoprajný telegram a nezabudol na neho ani ďalšie narodeniny.

Presne 2. marca poslal ruský prezident bývalému najmocnejšiemu mužovi Sovietskeho zväzu k narodeninám osobný telegram, ktorého znenie zverejnil aj Kremeľ. „Každý vás pozná ako bystrého, výnimočného človeka, významnú štátnu a spoločenskú osobnosť. Prežili ste dlhý, plnohodnotný život a právom ste si získali veľkú prestíž a uznanie. Je potešiteľné, že dnes svojou mnohostrannou prácou prispievate k realizácii takých potrebných sociálnych, vzdelávacích a charitatívnych projektov, ako aj k rozvoju medzinárodnej humanitárnej spolupráce,“ poznamenal Putin v blahoželaní bývalému pánovi Kremľa.

Mohlo by vás zaujímať: