Karel Gott sa s Ivanou Macháčkovou takmer neoženil, hlavu mu poplietla táto krásna blond cudzinka. Neverili by ste, kto je tá žena.

Príbeh Karla Gotta (†80) a jeho Ivany (44) poznajú všetci. Jeho osudová žena s ním bola v dobrom aj v zlom a pri nej aj naposledy vydýchol. Keď sa božský Kája dal dokopy a Ivanou Macháčkovou, málokto predpokladal, že ho dostane do chomúta práve ona. Zarytý starý mládenec sa totiž svadbe šikovne vyhýbal, hoci v jeho živote bolo množstvo žien. Oženiť sa ho nedonútili ani matky jeho prvých dvoch dcér Dominiky a Lucie.

Matky spevákových dcér sa príležitostne stretávajú, napríklad na rodinných oslavách. Vľavo Antónia Zacpalová, vpravo Iveta Kolářová. Zdroj: Profimedia.sk

No hoci si všetci myslia, že pred Ivanou nebolo ženy, ktorá by mu poplietla hlavu natoľko, aby sa bol ochotný aj oženiť, pravda je iná. Karel Gott sa na začiatku deväťdesiatych rokov bezhlavo zamiloval do slovinskej speváčky Heleny Blagne, s ktorou sa stretol počas nakrúcania televízneho programu Televarieté, kde ona zastupovala bývalú Juhosláviu.

Karel Gott Zdroj: Profimedia.sk

Podľa slovinských médií bol Karel Gott do slovinskej krásky natoľko zbláznený, že sa s ňou plánoval zasnúbiť. Helena jeho city opätovala a strávili spolu romantické chvíle v Paríži, kde ju Karel rozmaznával. Vzájomne sa navštevovali, ona Karla v Prahe, on ju v slovinskom mestečku Bled. No pomerne veľká vzdialenosť medzi nimi ich vzťahu nepriala a napokon obaja dali prednosť slobode a kariére. Keď Helena dostala lákavú ponuku na cestu do Austrálie, zásnuby odmietla a bol koniec. Napriek tomu zostali priateľmi a Helena nosila Karla vo svojom srdci celé roky.

„Úspech je pre mňa synonymom prežitia, potrebujem ho, neviem si predstaviť život bez neho.“ Zdroj: Profimedia

Keď Karel Gott pred poldruha rokom 1. októbra 2019 navždy odišiel, Helena upadla do depresie a zrušila niekoľko vystúpení, predsa len to nebol iba jej známy, ale boli si aj veľmi blízki. Speváčka sa s ním rozlúčila na sociálnej sieti. K ich spoločnej fotografii z deväťdesiatych rokov napísala toto: "Všetky tvoje hviezdy zhasli, môj drahý priateľ, a tvoj krásny hlas bol navždy umlčaný. KAREL GOTT, odpočívaj v pokoji! 🕊"