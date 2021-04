Pozrite si nové FOTO vnukov Karla Gotta! Keď zbadáte toho staršieho, poviete si, že to ani nemôže byť pravda, ako vyzerá.

Karel Gott mal s tromi ženami štyri dcéry. Božský Kája sa spočiatku nechcel viazať, na vážny vzťah nemal ani pomyslenie a jeho staršie dve dcéry sa mu jednoducho pritrafili. Keď sa však dal dokopy s Ivanou Macháčkovou a začali uvažovať o potomkovi, zatúžil po synovi. No hoci si vravel, že do tretice všetko dobré a bude to syn, napokon prišla na svet Charlotte Ella. Keď sa potom na svet hlásilo jeho štvrté dieťa, povráva sa, že Ivana si vydupala svadbu vyhrážkou, že ak to konečne bude syn, dostane priezvisko Macháček.

Ako to dopadlo, všetci vieme, na svet prišla Nelly Sopfie, ale tak aspoň z Ivany sa konečne stala pani Gottová. Čo nebolo Karlovi dopriate pri vlastných deťoch, dočkal sa aspoň pri vnukoch. Najstaršia dcéra Dominika sa rozhodla, že deti mať nechce, zato druhorodená Lucie priviedla na svet dvoch synov, a tak sa Karel Gott konečne dočkal aj mužských potomkov vo svojej rodine. Škoda len, že si chlapci svojho slávneho deda nemohli užiť aj dlhšie.

Po smrti Karla Gotta sa Gottovská rodina stiahla z očí verejnosti. Po vdove Ivane a dievčatách sa akoby zľahla zem. O dcére Lucii vyplávalo na povrch len to, že sa s manželom Janom Kovaříkom rozvádza, ale že sa rozchádzajú v mieri a naďalej zostávajú predovšetkým starostlivými rodičmi svojich dvoch synov.

Vnuci Karla Gotta Vojtěch a Jan sa objavili na verejnosti až teraz, keď sa aj oni zapojili do akcie na podporu českých zdravotníkov bojujúcich s Covidom, ktorým nakreslili obrázky. Chlapci ukázali, že po slávnom dedovi zdedili možno aj trošku toho maliarskeho talentu, ale zjavne nielen to. Starší Vojtěch sa totiž čoraz viac podobá na Karla Gotta, keď bol v jeho veku, veď si pozrite FOTO v GALÉRII. Vojto vyzerá ako verná kópia svojho slávneho deda!