Žije si americký sen. Vdova po slávnom režisérovi Milošovi Formanovi a Gottova exmilenka Martina sa za veľkou mlákou nemá zle...

Martina Formanová, vdova po osacrovom režisérovi Milošovi Formanovi sa chystá pripomenúť si nedožité 90. narodeniny svojho slávneho manžela. Po jeho smrti zostala Martina žiť v Amerike spolu s ich synmi dvojčatami Andrewom (22) a Jamesom (22). Slávny režisér sa kedysi pred rokmi usídlil v dome na farme v Connecticute, kde ostal žiť až do svojej smrti v roku 2018.

Martina, za slobodna Zbořilová, sa so slávnym režisérom dala dokopy rok po tom, ako sa rozišla s iným slávnym milencom, Karlom Gottom. Martina po rokoch priznala, že v počiatkoch ich vzťahu ani nedúfala, že by spolu mohli tvoriť pár dlhodobo. Napokon sa tak stalo, založili si rodinu a spolu vychovali dvoch synov Andyho a Jima.

Vdova Martina dnes žije sama so synmi a na sociálnej sieti sa zvykne pochváliť zábermi z ich vidieckeho farmárskeho domu, v ktorom žila po boku svojho slávneho muža. Dom je zasadený uprostred prírody na veľkom pozemku. V jeho interiéri dominujú prírodné materiály, koža na sedačkách a kreslách, masívne drevo, či už hnedé na strope a podlahách, a tiež aj na zariadení domu. V dome je obrovská knižnica so vzácnymi kúskami, ktoré počas svojho života nazhromaždil slávny režisér.

Hoci v Amerike žije Martina so synmi a má tam aj priateľov, predsa len je príliš ďaleko od svojich blízkych v Česku a tak si to vynahrádza tým, že ich zvykne pozvať k sebe do Ameriky na ich ranč. Takto tam chodievajú napríklad aj starší synovia Miloša Formana, ktorých mal v prvom manželstve s Věrou Křesadlovou.

Formanová si na dobré vzťahy potrpí. A podaril sa jej aj husársky kúsok. Napriek tomu, že sa jej priateľstvo s prvou manželkou svojho zosnulého manžela nerodilo ľahko, z pochopiteľných dôvodov, napokon si obe ženy našli k sebe cestu a zmierili sa. Martina Věru pozvala do Ameriky aj krátko pred Formanovou smrťou, aby sa s ním mohla rozlúčiť. A aj teraz, keď plánuje spomienku na svojho zosnulého manžela pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín, pozvala , samozrejme aj Věru a oboch Formanových starších synov. Na spomienke by sa mali zúčastniť aj hviezdni Formanovi priatelia Mia Farrow (77) nebo herec Woody Harrelson (60).