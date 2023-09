Dominika Gottová sa snaží urobiť si v živote poriadok. Preto v blízkej budúcnosti zvažuje jednu dôležitú zmenu.

Dcéra Karla Gotta mala v minulosti problémy s alkoholom. Musela kvôli tomu nastúpiť aj na odvykačku a dostala sa do ťažkostí i v súkromí. Prišla o veľkú časť úspor, ktoré mala aj vďaka svojmu otcovi a pomocnú ruku jej v tomto období nepodal ani jej manžel Timo Tolkki. Časom dostala svojich démonov pod kontrolu a dokonca si podľa jej slov môže už dať niekedy pohárik, musí len presne ustriehnuť mieru, kedy a koľko si vypije.

Holdovanie alkoholu a nedostatok peňazí dohnalo manželov k tomu, že sa vo Fínsku museli presťahovať do sociálneho bytu, v ktorom žijú od roku 2021. Zaobstarali si ho potom, čo sa Dominika rozhodla definitívne vrátiť do tejto krajiny, pretože v Česku už nezvládala mediálny nápor, ktorý bol na jej osobu a poznačil aj jej psychické zdravie.

Teraz sa však už Gottová snaží dať si život do poriadku. Preto sa jej už sociálny byt máli a rada by sa presťahovala do niečoho väčšieho a najmä by si rada dopriala jednu vymoženosť, ktorá je pre jej krajanov ešte stále ponímaná ako luxus.

„Chceli by sme s manželom iný byt, než máme teraz. Dohovorili sme sa, že si nájdeme niečo väčšie a lepšie. Priali by sme si byt so saunou a balkónom. Sauna v byte je veľmi dôležitá, pretože zimy sú vo Fínsku naozaj kruté, mávame šialené mrazy a keď prídeme domov vymrznutí na kosť, je ideálne, dať si saunu na osemdesiat stupňov, aby ste nestonali,“ pre magazín Sedmička vysvetlila dôvody svojho rozmaru, prečo by si priala mať doma aj takéto malé súkromné kúpele.

Nové bývanie je zároveň pre jej blízkych a rodinu dobrým znamením. Zjavne sa jej už podarilo dostať z finančnej tiesne, v ktorej žila dlhší čas, pretože sa konečne hodlá opustiť sociálny byt. Dominika nedávno prekvapila aj svojím príletom do Prahy, ktorú navštívila po veľmi dlhom čase. Hlavným dôvodom bola návšteva chorej mamy, ale popri tom si stihla užiť aspoň trochu leta.

„Priviala ma sem pozvánka na svadbu môjho kamaráta. Samozrejme, chcem vidieť maminku a tiež mám stretnutia s veľa kamarátmi. Veľmi som sa na to tešila, hlavne na dobré jedlo a dobré pitie. A ešte k tomu vyšlo počasie, takže si užívam i leto, pretože vo Fínsku žiadne leto nebolo. Mali sme najviac 19 stupňov a stále pršalo. Takže tu to slniečko a 28 stupňov, to je nádhera,“ Dominika si pochvaľovala dovolenku v svojej rodnej krajine, po ktorej by rada robila viac pre zrealizovanie plánov na nové bývanie.