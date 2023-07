Posledný koncertu Teamu v roku dopadol príjemne.

Paľo Habera (61) sa pomaly dostáva do dôchodkového veku, ale na víkendovom Cibula Feste pri Holíči sa cítil ako zamlada. Skupina Team hrala svoje najväčšie hity Nároční či Reklama na ticho, keď mu zrazu k nohám doletela biela podprsenka. Spevák nestratil duchaprítomnosť. „Toto sa robilo pred tridsiatimi, pardon, štyridsiatimi rokmi,“ poznamenal medzi pesničkami a potom si spodnú bielizeň odložil na reproduktor. Na rovnakom mieste skončili darované šortky podobné tým, ktorými sa preslávil na návšteve u Karla Gotta.

Čudný názov festivalu?

Tri dni zábavy na Cibula Feste priniesli vystúpenia kapiel Kabát, Mirai, Tublatanka či Horkýže Slíže, ale najväčší rozruch spôsobila lahôdka na záver –posledný koncert skupiny Team v tomto roku. Hviezdy s Paľom Haberom nastúpili na javisko s kráľovskou presnosťou, no mali špeciálne požiadavky. Akreditovaní fotografi namiesto prvých troch pesničiek Teamu mohli snímať spred scény až posledné tri skladby. Paľo poznamenal, že festival má „čudný“ názov, ale „sú aj horšie a Team je rád, že si môže zahrať“.

Koncert si nenechal ujsť ani dvorný textár kapely Team Daniel Hevier. „Jediný to so mnou vydržal vyše štyridsať rokov,“ zložil mu kompliment Habera a Hevier mu ho opätoval. Nadšene hovoril o tom, ako raz prišiel spevák s úžasným slovným spojením „tehla na pedál“. Danielovi je preto dodnes ľúto, že sa koncentroval na spev a hudbu, lebo by uspel aj ako textár.

Ale ani Habera nie je dokonalý. V Holíči mu vypadol text pri romantickej pesničke Severanka, ktorá vzišla práve z Hevierovho pera.