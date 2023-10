Paľo Habera zaskočil fanúšikov svojím nedávnym výrokom. Dolieha na neho nostalgia?

Líder skupiny Team pôsobil celú kariéru sebavedomým dojmom. S pribúdajúcim vekom však ako keby si uvedomoval ťarchu zodpovednosti a doľahlo to na neho aj pri oznámení predpredaja budúceho turné. Spolu so svojimi kolegami chystajú sériu štrnástich koncertov na Slovensku a v Čechách. Dokonca sa neváhal priznať, že pociťuje určité obavy.

„Hmm, OK, asi starnem. Dnes večer spúšťame predaj na naše turné a ja mám v bruchu taký ten pocit, ako som mal pred maturitnými skúškami. Otázky v hlave – či ešte niekoho zaujímame a podobné kraviny. Chápete? Po 2000 odohraných koncertoch!!! Áno, mám pochybnosti. Vlastne celú svoju kariéru som v tom dosť opatrný a radšej nemám veľké očakávania. No som nervózny, to priznávam! Ako hovado! Hmm... Aj tak to nakoniec nejako dopadne. A možno bude koniec zas o kúsok neskôr. Radšej idem strihať brečtan,“ spevák sa posťažoval svojim fanúšikom na sociálnych sieťach.

Napriek jeho obavám začal predpredaj veľmi dobre a lístky na turné sa rýchlo vypredávajú. Paľo počas koncertov oslávi svoje 62. narodeniny a zároveň to bude 44. výročie od založenia skupiny Team. Možno i kvôli tomu je spevák prinútený trochu bilancovať. V poslednom období prišiel o viacerých kamarátov hudobníkov, ktorí žili v Čechách a boli mu veľmi blízki. Zomrel napríklad Miro Žbirka a nedávno aj Vašo Patejdl. I Habera si preto zrejme uvedomuje, že čas určený na jeho kariéru sa už kráti a s tým prichádza nielen nostalgické bilancovanie, ale aj väčšia zodpovednosť.

Paľovu narážku na starnutie vtipne zaklincovala jeho partnerka Daniela Peštová. Spevák sa totiž odfotil pri brečtane, ktorý plánoval upravovať. Pri svojej roztržitosti a premýšľaní nad pripravovanými koncertmi si nevšimol jeden dôležitý detail. „Aký brečtan? Myslíš ten, čo som strihala včera,“ spýtala sa ho v komentári. Vôbec si teda neuvedomil, že je už všetko upravené a on by sa mohol venovať niečomu úplne inému.