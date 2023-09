Boris Filan prehovoril o zosnulom Vašovi Patejdlovi. Prezradil, čo sa dialo pred jeho smrťou.

Textár, moderátor a zabávač Boris Filan (74) bol hosťom relácie RTVS s názvom Do kríža. V relácií priznal, čo sa dialo pred smrťou Vaša Patejdla, ktorý zomrel vo veku 68 rokov. Vašova manželka Miluška podľa neho vyhodila Joža Ráža, Jana Baláža a manažérku kapely Karotku Halenárovú z ich domu. Len preto, že chceli, aby Vašo ubral z pracovného tempa.

"Predchádzalo to jeho odchodu. Vašo sa dostal do situácie mojich kamarátov muzikantov, ktorí v istom veku nedokážu obmedziť to hranie a naopak hrajú čoraz viac, dvakrát aj trikrát denne. Lebo keď to obmedzia, tak cítia prázdno. Lebo robiť v ich veku niečo iné, je neskoro. Ale keď príde to toho Martina, alebo tej Plzne, tak je ako potápač. Všetci ho rešpektujú a keď niečo povie tak ho počúvajú,“ začal svoje rozprávanie v relácií Filan. Povedal v nej informácie, o ktorých fanúšikovia či niektorí hudobníci netušili.



"Vašo išiel do Prahy a tam dostal toľko príležitostí, že to bolo až nebezpečné. Dva mesiace pred jeho odchodom sa stalo to, že u seba usporiadal záhradnú slávnosť a Jožo, Jano a Karotka tam boli a stretli sa prvýkrát s manažérom, ktorý Vaša hnal z kšeftu do kšeftu. Večer bol v Prahe, poobede v Košiciach a večer v Prešove. Stále bol výborný,“ povedal Boris Filan na margo kamaráta zo skupiny Elán.

Kolegovia Jožo Ráž, Ján Baláž a manažérka kapely Karotka Halenárová sa podľa Filana vracali z Česka predčasne. Ráž, ktorý je známy svojim podrezaným jazykom, sa totiž na záhradnej slávnosti dostal do konfliktu s Vašovým manažérom. "A Jožo povedal tomu manažérovi. Počúvaj, veď ty ho zabiješ. To bol taký konflikt, že Vašova manželka toho Jána, Joža a Karotku vyhodila z domu,“ priznal Filan šokujúcu informáciu, ktorá sa udiala pred smrťou hudobnej legendy. Celú reláciu si môžete pozrieť v archíve RTVS TU.