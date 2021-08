Nevesta Hany Gregorovej Taťána Gregor Brzobohatá prehovorila o citlivej téme. Dočká sa herečka od nej niekedy vnúčat?

Syn Hany Gregorovej Ondřej Brzobohatý je už druhýkrát ženatý, ale ani z jedného manželstva potomka nemá. Keď sa ešte ako pomerne mladý v roku 2008 oženil s o tri roky staršou Johanou Indrákovou, jeho rodičia vôbec neboli výberom svojho syna nadšení a dokonca mu ani nešli na svadbu. Manželstvo sa približne po troch rokoch skončilo a nasledoval rozvod.

Našťastie, Ondřej nezostal na ocot, lebo onedlho po rozvode sa po jeho boku začala objavovať iná žena, a to jedna z najkrajších na svete, Miss World Taťána Kuchařová. Tá sa už aj Hane pozdávala oveľa viac, ako predchádzajúca nevesta, škoda, že sa jej nedožil aj Radek Brzobohatý.

V každom prípade, najkrajší český pár, ako u našich susedov Ondřeja a Taťánu radi označujú, žije v spokojnom manželstve už 5 rokov. Obaja majú skvelo rozbehnutú kariéru, a tá má byť aj dôvodom, prečo doteraz nemajú spoločného potomka a z herečky Hany Gregorovej doteraz neurobili starú mamu.

Taťána nedávno v rozhovore pre magazín Exkluziv prehovorila o ich rodinných plánoch do budúcnosti. Priznala, že zo strany rodiny už cíti istý tlak, že by potomka mohli mať, ale sama už vie, že ten správny moment a čas na deti, ak človek má neustále príležitosti sa pracovne a kreatívne vyžiť ako oni dvaja s Ondrom, nebude proste nikdy.

Určite to teda nie je tak, že sa snažia o potomka, ale to nejde. Obaja s Ondrom si chceli užiť začiatky manželstva, cestovať, venovať sa kariére, ale teraz sa to začína lámať. Ak sa im potomok zadarí, Taťána plánuje viac sa venovať rodine, ale verí, že s podporou partnera zvládne splniť aj občasné pracovné záväzky.