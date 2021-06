Hanba pred celým národom! Jakub Prachař totálne zosmiešnil bývalku Agátu: Mohol jej to urobiť?

Ani spolu, ani bez seba. Jakub Pracha a Agáta Hanychová sú už nejaký ten piatok rozvedení, ale ani teraz si nič nedarujú...

Vzťah Agáty a Jakuba Prachařovcov bol ako na hojdačke. A hoci už majú dávno po rozvode a ani jeden z nich sa nechcel k ich rodinnej situácii verejne vyjadrovať a prať tak "špinavú bielizeň", keď sa nájde príležitosť, celkom radi si jeden do druhého rypnú. Ale to, čo teraz vyplávalo na Jakuba, je už ozaj sila. Neuveríte, ako strápnil Agátu pred celým národom. Nikto by nečakal, že je schopný urobiť niečo také...



Agáta síce vždy oplývala nemalým sebavedomím, ale na druhej strane sa popri uznávanom hercovi, muzikantovi a moderátorovi Jakubovi Prachařovi cítila menejcenná, Jakub bol pre ňu zároveň vždy aj idol. Čosi pravdy na tom mohlo byť, lebo hoci medzi Agátou a Jakubom vraj roky fungovala nepopierateľná obojstranná príťažlivosť, predsa len ako pár pôsobili vždy trochu nesúrodo.

Agáta sa po rozchode a Jakubom hneď vrhla do nových vzťahov, partnerov striedala rovnako často, ako sa striedajú ročné obdobia. O každom z nich tvrdila, že konečne našla toho pravého, s každým z nich spriadala veľké plány do budúcnosti, predstavovala ich deťom. Jeden z posledných jej partnerov sa dokonca neuveriteľne podobal na jej exmanžela Jakuba.

Jakub už medzitým síce tiež "vyskúšal" nový vzťah s modelkou Denisou Dvořákovou, ale dlho mu to nevydržalo, takže je opäť sám. Ale zdá sa, že život svojej exmanželky pomerne dosť pozorne sleduje, napokon, v kontakte zostali kvôli ich spoločnej dcére. Jakubovi zrejme nie je jedno, že Agáta strieda partnerov ako ponožky, a tak si z nej na sociálnej sieti dosť drsne vystreli.

Lenže hovorí sa: Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Agáta svojmu exmanželovi nezostala nič dlžná. Na sociálnej sieti zverejnila fotku s komentárom, z ktorej muselo Jakuba riadne pichnúť pri srdci. Nuž, medzi tými dvomi to môže byť miestami ešte riadne horúce.