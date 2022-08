To, čoho sa Štefan Margita (66) tak veľmi bál, sa naplnilo. Svoju Haničku Zagorovú (†75) stratil navždy.

Po prvý raz ju zachránil, hoci bol ďaleko od nej stovky kilometrov. A hoci jej potom už bol stále nablízku, ani to nepomohlo zvrátiť krutý osud. Vlani v jeseni Hanu Zagorovú náhle odviezla záchranka do nemocnice. Nanešťastie práve vtedy nebol jej manžel Štefan doma, ale v Košiciach sa chystal na svoj narodeninový koncert. Nebyť toho, že jej večer zavolal, a keď ona nedvíhala telefón, okamžite privolal pomoc. Štefan Margita zalarmoval príbuzných, tí zase záchranku, a napokon sa o Hanku postarali v nemocnici. Inak kto vie, ako by to dopadlo.

Žiaľ, zdravotné problémy Hanky Zagorovej aj napriek jej veľkej snahe bojovať s nepriazňou osudu, stále pretrvávali, a tento rok pred letom opäť skolabovala. Našťastie, vtedy bol Štefan Margita pri nej doma, ale tento zážitok, keď ju videl, ako skolabovala, ním otriasol. „Som rád, že som bol doma práve ja, a nebol u nej nikto iný,“ priznal spevák a dodal, že aj keď on nie je doma, Hanka sama nikdy nie je. Má pri sebe vždy niekoho. „Nie je doma sama od septembra, kedy prvýkrát skolabovala, ani sekundu. Viem, že sa vždy môže stať všetko a ja ju nadobro stratím. A to by som neprežil,” priznal vtedy Štefan.

Hankin zdravotný stav skomplikoval postcovidový syndróm. Vírus speváčke zhoršil jej chorobu krvi, s ktorou bojuje už od mladosti. „Názov mojej choroby znie paroxyzmálna hemoglobinúria – znamená to, že sa rodia nekvalitné červené krvinky, ktoré skôr odumierajú,“ prezradila vo svojej životopisnej knihe Naprosto nezbytná Hana Zagorová. Štefan Margita teraz svoju životnú lásky navždy stratil. Smutnú správu ako prvé prinieslo CNN Prima News. Informáciu potvrdil Štefan Margita pre redakciu eXtra.cz. "Prepáčte, je to také čerstvé," povedal v slzách.