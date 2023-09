Agáta Hanychová je po rozchode so Soukupom chudšia ako kedykoľvek predtým…

Bývalá modelka Agáta Hanychová (38) po rozchode s boháčom a mediálnym magnátom Jaromírom Soukupom (54) extrémne chudne. Napriek tomu, že za svoju štíhlosť dostáva neustále komplimenty, ona stále nie je so sebou spokojná. Na Instagrame sa priznala, že celý deň nič neje a večer útočí na chladničku.

Influencerka Hanychová prechádza po rozchode s majiteľom televízie Jaromírom Soukupom značnou premenou. Najprv zmenila vlasy, teraz hovorí o drastickej diéte. Verní skladovatelia ju zahŕňajú komplimentmi, ona však chudne ďalej.



Dcéra Veroniky Žilkovej sa nedávno pochválila aj svojou hmotnosťou. Pri výške 177 centimetrov váži len 60 kilogramov. "Do mesiaca budem mať 58 kilogramov, ale len na svaloch,“ priznala Hanychová.



Tá je aktuálne sama na tri deti a nemá veľa času pre seba. Do toho pravidelne chodí do fitka a maká na svojej postave. S cvičením začala krátko po pôrode, čo mnohé ženy odsúdili. Ona sa však chcela dostať, čím skôr do formy. Evidentne sa jej to podarilo.