Agáta Hanychová sa rozhodla zmeniť účes, ale... Sila, čo jej na to povedal syn!

Nový muž, nový účes? Agáta Hanychová je so svojím doktorom na jej pomery už neštandardne dlho, no k zmene účesu sa odhodlala až teraz. O to radikálnejšie sa do toho pustila. Teraz vyzerá celkom inak, ako sme u nej boli zvyknutí, je z nej proste úplne iná žena. Tá zmena je taká výrazná, že je z toho celá nesvoja nielen ona, ale aj jej syn.

Agáta sa rozhodla zhodiť napletené dlhé lokne a vlasy si nechala ostrihať na mikádo. Je však z toho veľmi nervózna, stále si ich poupravuje a necíti sa vo svojej koži. Všetci jej nový účes síce chvália, ale jej syn sa na rovinu spýtal, že kedy si dá späť svoje vlasy. Agáta mu odpovedala, že toto sú teraz jej vlasy, na čo jej on rovno povedal, že je to príšerné. Takže syn jej nový účes skritizoval, ale inak všetkým sa to páčilo.

Agáta podľa ľudí z jej okolia vyzerá s novým účesom mladšie, ale ona sa už necíti taká sexi kočka. Pripadá si príliš "usadlo", vyzerá podľa jej slov ako nejaká učiteľka... Niektoré fanúšičky sa jej na sociálnej sieti dokonca rovno spýtali, či nie je tehotná, čo poprela s tým, že momentálne ďalšie dieťa určite neplánujú, keďže s partnerom doktorom majú dokopy detí až-až. A nový účes ani neznamená krach jej vzťahu s Andrejom, fanúšičkám to vysvetlila takto: „Zmena je život. Pre všetkých „rýpalov“, môžete zmeniť len vlasy, frajera si môžete nechať,“ napísala jasne.