Agáta Hanychová opäť raz perlila! Prachař ani Dopita asi nebudú nadšení!

Matka roka? Vždy, keď Agáte Hanychovej skrachuje vzťah (ako sa stalo naposledy pred mesiacom, keď jej skracoval vzťah s už šiestym partnerom od rozvodu s Jakubom Prachařom), nezabudne prízvukovať, že sa nič nedeje, lebo najväčšou výhrou v jej živote a zároveň prioritou sú pre ňu aj tak jej dve deti, syn Kryšpín (10), ktorého má s bývalým hráčom amerického futbalu Mirkom Dopitom a dcéra Mia (4), ktorú má s exmanželom Jakubom Prachařom. Lenže...

Už pred časom sa Agáta blysla "úžasným" vyjadrením na adresu svojej dcéry Mie. Tá svojmu otcovi Jakubovi akoby z oka vypadla, čo však Agáta za výhodu nepovažuje, skôr naopak. Mia zdedila po Jakubovi herecký talent, to by ešte ušlo. Lenže zdedila po ňom aj podobu, a to už podľa Agáty nie je žiadne víťazstvo: "Nie, bohužiaľ vyzerá ako on a ja dúfam, že z toho ona ... Pretože u tých chlapov je to pekné, ale keď dievča vyzerá ako chlapec, tak to nie je úplne pekné, ale ja dúfam, že z toho vyrastie," povedala pre portál extra.cz bývalá modelka.

Keď sa ju snažila moderátorka a herečka Eva Decastelo presvedčiť o tom, že Mia je rozkošná, Agáta to ešte zaklincovala. "Rozkošná alebo zvláštna môžeš povedať. To sa vždy hovorí o škaredých dievčatách, že sú zvláštne. Vieš, ona nie je pekná, ona je zvláštna. Takže Mia je zvláštna, ale ja dúfam, že bude pekná, až bude staršia." A teraz prezradila ešte niečo, z čoho sa "pretočia panenky" nielen Jakubovi Prachařovi, ale aj Mirkovi Dopitovi, pozrite pod prvými dvomi fotkami v GALÉRII.