Zdá sa, že Agáta Hanychová a jej fešný doktor k sebe pasujú viac, než by sa zdalo.

Agáta Hanychová túžila po veľkej rodine a pokiaľ vzťah so slovenským doktorom vydrží, bude ju mať naozaj veľkú. Žeby jej to tentoraz konečne vyšlo? Vyzerá to tak, že jej Andrej nielenže prešiel "trojmesačným skúšobným obdobím", sú spolu už vraj pol roka, ale Agáta ich vzťah posunula na vyšší level, na aký sa nedostal žiadny z jej predchádzajúcich partnerov po Jakubovi Prachařovi.

Agáte sa vzťahom s lekárom Andrejom splnil sen nielen o partnerovi, ktorého si môže vážiť, ale aj sen o veľkej rodine. Ako teraz totiž priznala, aj Andrej má už dve deti, dokonca v podobnom veku, ako sú Agátine deti, takže sa spolu môžu hrať. A aby si vyskúšali, ako im to spolu bude fungovať, vybrali sa na spoločnú dovolenku do Špindlerovho Mlýna, spolu so všetkými deťmi. Agáta vzala Miu a Kryšpína, a pán doktor dve dcéry, štvorročnú a jedenásťročnú.

Pán doktor preukázal značnú odvahu, keď sa dal nahovoriť na "živák" na instagrame, kde prejavil aj svoj zmysel pre humor, keďže poniektoré Agátine fanúšičky ho vôbec nešetrili. S Agátou sa síce spoznali cez zoznamku Tinder, ale pán doktor priznal, že kedysi dávnejšie asistoval pri operácii Agátinho slepého čreva, čiže, ako skonštatoval, Agátu pozná hlbšie, než by si vedela predstaviť.

A keďže Agátine fanúšičky boli zvedavé aj na to, koľko detí má jej aktuálny partner, spolu s Agátou im ich predstavili, pozrite FOTO v GALÉRII. Dievčatá sú ako cez kopirák a krásu zjavne zdedili po svojom fešnom tatkovi. Až vyrastú, tie bude musieť pán doktor dobre strážiť.