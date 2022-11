Bola to poriadne dlhá noc! Helena Vondráčková žúrovala na party u Zuzany Belohorcovej ako zamlada, ani sa nechce veriť, že už má 75 rokov.

Zuzana Belohorcová s manželom Vlastom Hájkom usporiadali vydarenú akciu v ich novom domove na Tenerife, na ktorú pozvali vyše tristo hostí z radov svojich priateľov z celého sveta, medzi ktorými nechýbal napríklad ich rodinný priateľ, podnikateľ Richard Chlad so snúbenicou Annou Mariou Kánskou. A bola to party roka! Žúrka u Zuzany Belohorcovej na Tenerife bola aj plná hviezdnych hostí. Zahrať a zaspievať im tam prišli Felix Slováček, Natálie Grossová či Markéta Konvičková, no kráľovnou večera bola jednoznačne Helena Vondráčková.



Práve podnikateľ Richard Chlad sa vyjadril, že aspoň on takúto skvelú párty dávno nezažil, všetci sa skvelo zabávali, veď pozrite FOTO v GALÉRII. A vychválil Helenu Vondráčkovú, ktorá podľa neho podala úplne bezchybný výkon. Je neuveriteľné, čo vo svojom veku dokáže zaspievať, nadchýnal sa boháč. A ešte k tomu aj fantasticky vyzerala, pozrite jej outfit, FOTO v GALÉRII, bez problémov strčila do vrecka o generácie mladšie baby. A keď spustila svoje hity Dlouhá noc či Sladké mámení, boli všetky ruky hore a spievali s ňou všetci prítomní, pozrite zábery z ich žúrky, budete mať zimomriavky.