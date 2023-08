Prezradili ju susedia

Slávna komédia Marečku, podejte mi pero, v ktorej Jiří Sovák účinkoval so svojím synom Jiřím Schmitzerom, má veľmi smutnú nálepku. V čase filmovania totiž Schmitzer v opitosti autom zrazil a usmrtil človeka. Jeho otec s ním odvtedy neprehovoril a vydedil celú rodinu. Keď Jiři Sovák odišiel do dôchodku, s manželkou Annou sa presťahovali na chatu v obci Stříbrná Skalice. Tam si to tak obľúbil, že vyslovil túžbu byť pochovaný vo svojej záhrade. Manželka mu prianie splnila a po svojej smrti skončila vedľa neho. Až teraz sa však ukázalo, kto urnu do hrobu vkladal. Bola to svetoznáma operná speváčka slovenského pôvodu Gabriela Beňačková, ktorá usadlosť po slávnom hercovi zdedila. „Pani Sováková nechcela, aby sa k pozemku dostali cudzí ľudia, keďže je tam s manželom pochovaná. Verí, že ju nepredá ani Beňačkovej dcéra a bude sa o hrob starať,“ vyjavili susedia. Dohady nakoniec potvrdila aj samotná speváčka. „Bola som pri Andulke, keď odchádzala,“ prezradila.