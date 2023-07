Umelkyňa sa dala aj na maľovanie a obrazmi zaujala už aj v zahraničí.

Zahrala si v seriáloch Oteckovia, Panelák či Chlapi neplačú, v Rodinných aj Susedských prípadoch, ale objavila sa aj v reality šou Take me out. Herečka Jana Wagnerová (39) sa tiež rada zdržiava v dabingovom štúdiu, no hodiny trávi aj vo vlastnom ateliéri. Je málo známe, že maľovanie je jej veľkou vášňou a obrazmi si získava popularitu doma aj v zahraničí. Brunetku sme navštívili v jej domčeku vo Waitovom lome pri Devíne, na okraji Bratislavy, kde má vraj ideálne podmienky na maľovanie. Jana nás privítala priamo v ateliéri, no inšpiráciu pre nové umelecké diela naberá najmä v záhrade.

Neupratuje

Na úvod sa ospravedlňovala, že v ateliéri panuje zvláštny neporiadok, čo ju neobmedzuje. Naopak, cíti sa slobodne. „To prostredie patrí k mojej práci. Predpokladám, že nie som jediná umelecká duša, ktorá nemá priestory, v ktorých tvorí, vyblýskané. Chcela som, aby miesto, kde trávim hodiny, bolo zachytené na fotografiách autenticky, bez umelého zdokonalenia. Navyše, tu sa upratovať veľmi neoplatí, keďže farby a všetko potrebné je najpraktickejšie mať rozložené okolo seba. Je mi jedine ľúto, že pri maľovaní si aj zapálim, a hoci som pred vašou prítomnosťou dôkladne vetrala, asi stále cítite cigarety,“ prek­vapila nás svojou úprimnosťou.



Miniatúrne ateliérové priestory umiestnené v pivniciach sme len krátko zoskenovali. Keď nás herečka vyviedla von do záhrady, pustila sa do finálneho dotvárania diela. Preferuje maľovať osamote, ale vďaka Cechu maliarov Slovenska, s ktorým už roky vystavuje, maľuje raz ročne aj niekoľko dní pred ľuďmi. Mnohí sa jej vraj pýtajú, aké pocity zažíva pri maľovaní. „Niekedy maľujem v smútku, pomôže mi to zabudnúť naň a pretaviť ho do niečoho krásneho. Ale väčšinou som šťastná, že môžem tvoriť. Vždy si k tomu pustím hudbu a ide sa na to. Niektoré z diel maľujem svietiacimi farbami. Stačí si kúpiť šesťeurovú špeciálnu žiarovku a v tme vám na stene vystrelia jednotlivé obrysy obrazu,“ prezradila.



Počas maľovania nám vysvetľovala, čo všetko v obraze znázorňuje a ako sme ju sledovali, dopriala si spomínanú cigaretu. Hneď po jej zahasení zhík­la. „Pozrite sa, máte šťastie ako málokto. Aha, v diaľke je môj milovaný kŕdeľ domácich holubov,“ vyriekla s obdivom. „Chová ich jeden z mojich susedov. Robia nado mnou krásne okružné prelety a ja sa na ne neviem vynadívať. Sú také zohraté! Vždy ma to upokojí a dodá kopu fantázie, rovnako ako keď maľujem pri západe alebo východe slnka,“ povedala so zápalom umelca.

Všetko má svoj čas

Než sa stala Jana Wagnerová herečkou a maliarkou, vyštudovala manažment na Univerzite Komenského a následne masmediálnu komunikáciu v Trnave. Ale už na strednej zvykla maľovať vo voľnom čase. Kopírovala Michelangelove diela, no vytvárala aj vlastné fantázie.



„Jedna z učiteliek si to všimla a zorganizovala mi na škole výstavu. Potom som tento koníček na chvíľu odložila, keďže som sa venovala štúdiu.“ Maľovanie sa znova stalo Wagnerovej vášňou na materskej dovolenke. Začala zverejňať snímky hotových diel na sociálnych sieťach a ľudí zaujala. Záujem o jej obrazy rástol. „Najprv som maľovala zadarmo, ale keď sa toho nazbieralo viac, začala som si účtovať peniaze. Vynikajúci galerista Ľuboslav Móza mi pomohol vystavovať na profesionálnej úrovni. Moje obrazy sa dostali na Bratislavský hrad, do Zičiho paláca v Bratislave aj Pálfiho paláca v Česku.“



Svoje diela mala herečka možnosť prezentovať v Benátkach a vo Florencii, ale to už cez iného galeristu - Maura Gampieriho, ktorý si ju všimol a sám oslovil. V budúcnosti by rada vystavovala aj v Paríži. „Všetko má svoj správny čas. Nemusím sa ponáhľať. Dva moje obrazy obehli celý svet, dokonca aj New York! To považujem za obrovský úspech. A s pokorou som za to vďačná.“



A prečo sa znova pustila do maľovania, keďže dabing jej zaberá toľko času? „Neskutočne ma to baví, napĺňa a vždy sa na chvíle v ateliéri veľmi teším. Vďaka rokom maľovania sa mi konečne darí zobraziť na obrazoch svoju víziu tak, ako si ju predstavujem.“

Nekreslí pod tlakom

Janine prvé diela pochádzajú z čias, keď všade videla iba ľudské postavy. „Tam, kde niekto rozoznáva oblek, ja vidím rovno tvary človeka. Musela som sa naučiť vidieť aj budovy, zvieratá a iné motívy.“ Dnes maľuje predovšetkým surreálne fantázie, ktoré na prvý pohľad môžu pôsobiť ako príroda v normálnom svete, no ukrývajú v sebe mnoho detailov. „Do obrazov rada zakomponovávam aj informácie a symboly z histórie, o planétach, súhvezdiach, matematike, fyzike, biológii, takže ma neustále inšpiruje všetko, čo čítam a vidím okolo seba.“



Herečke sa ťažko vysvetľovalo iba to, ako dlho maľuje jeden obraz. „To je ťažká otázka,“ povedala. „Niektoré sú také zložité a vrstvené, že ich dokončenie trvá aj rok. Ale iné mám za dva mesiace hotové. Pracujem súbežne aj na šestnástich obrazoch. Keď jeden schne, maľujem ďalší alebo dopĺňam farby na troch naraz. Niekedy mám chuť pracovať na detailoch, inokedy sa venujem podkladu a objavujem, čo zvýrazním. Užívam si tvorbu bez stresu. Byť herečkou je výhoda, pretože nie som odkázaná len na predaj obrazov. Môžem si dovoliť dokončiť ich presne tak, ako chcem. Aj keď to trvá dlho.“

Lacné nie sú

Okrem vernisáží, ktoré majú rôzne podoby, Jana Wagnerová vystavuje obrazy v kaviarňach, reštauráciách a vo dvoch dabingových štúdiách. V týchto priestoroch ich prezentuje ako ukážku tvorby, no najlepšie sa jej osvedčili sociálne siete. „Keď dokončím obraz, zverejním ho a často sa niekto ozve. Kupcov si vyberám starostlivo. Chcem, aby moje diela našli domov len u tých, ktorí ocenia ich hĺbku a prinesú im skutočnú radosť. Každá maľba obsahuje časť môjho srdca a duše. Teraz som dostala zaujímavú ponuku na spoluprácu, kde budem maľovať aj liečivé obrazy. No o tom zatiaľ nechcem veľa hovoriť.“



Na cenu obrazu vplýva podľa herečky viacero faktorov. „Raz jeden hendikepovaný chlapec sedel pod mojím obrazom hodinu, dala som mu výraznú zľavu. Ale ak som na diele pracovala dlho a má väčšie rozmery, stanovím cenu primeranú jeho hodnote. Lacné nie sú. Vážim si svoju prácu a umenie,“ vyhlasuje neoblomne. Myslí si, že jedného dňa by ju maľby dokázali plnohodnotne uživiť, ale nechce sa úplne vzdať herectva, dabingu či réžie. „Mám radosť a zadosťučinenie zo všetkých činností,“ vraví.

Z dcéry má syna

Počas našej návštevy sa Jana Wagnerová v dvojpodlažnom dome nachádzala sama, ale kde-tu sme zazreli aj pánske veci. „Bola som dlho dobrovoľne single. Aj keď záujem zo strany mužov bol vďaka mojej práci veľký, vyhovovalo mi mať svoj pokoj na tvorbu. Až vlani v lete som niekoho stretla a zrazu to šlo všetko samo. Volá sa Tomáš a je bývalý dvojnásobný majster Slovenska v motokárach a majster Európy vo swiftcupe - pretekoch áut,“ prezradila na partnera.

Osudové stretnutie

Stretnutie umelkyne a športovca sa odohralo ako vo filme. „Sedela som na paddleboarde pri vode na Zlatých pieskoch a vynoril sa mi pri nohách. Nebolo to schválne. S priateľmi sa potápali, asi dvadsiati vyberali veľké betónové kamene a kocky spod vody. Tomáš má rád rýchlosť, šport a vodu ako ja. Takže sme si rýchlo sadli. Zatiaľ je to môj najkrajší vzťah. Máme sa radi a čo je hlavné, obaja si to vážime,“ povedala nadšene.



Jana Wagnerová má z prechádzajúceho vzťahu jedno dieťa, ale keď sa objavila v relácii Bez servítky, divákov šokovala. Porodila dcéru, z ktorej je dnes chlapec. „Áno, mám už skoro šestnásťročného syna. Je výnimočne nadaný. Čerstvo ho prijali na ŠUP-ku, na digitálnu maľbu, veľmi sa tešíme, že sa mu tam podarilo dostať. Študuje zatiaľ v angličtine a sme naňho hrdí. Ale nechce byť medializovaný, čo tiež rešpektujem. Odkedy sa cíti ako chlapec, chce žiť viac s otcom, no stretávame sa a máme dobrý vzťah.“



Keďže je umelkyňa šťastne zadaná, na mieste je otázka, či by si chcela rodinu rozšíriť s novým partnerom. „Už som deti nechcela. Ale keď­že som opäť zamilovaná a mám ozaj zodpovedného, dobrého a milujúceho partnera, možno. Nechám to na osud ako väčšinu svojho života. Mojou filozofiou je nechať sa unášať a nie plávať proti prúdu.“