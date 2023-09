Je osviežením každej spoločenskej akcie a rada na ne chodí. Pribúdajúcimi rokmi sa však aj herečka Jiřina Bohdalová občas ocitne v nemocnici tak ako pred pár dňami. Čo sa jej stalo?

Herečka Jiřina Bohdalová (92), a kto by sa jej čudoval, ťažko znášala nedávne horúčavy, a tak sa pre istotu ocitla v nemocnici Na Homolke, kde si pár dní poležala. Po tom, čo v roku 2022 vydesila svojich priaznivcov, keď dostala pľúcnu embóliu, teraz dala o sebe vedieť. „Som v poriadku,“ odkázala. „Učím sa tu. V tých horúčavách to nebolo vôbec možné, aj mladší ľudia kolabovali, ja našťastie nie. V pondelok začínam točiť,“ povedala pre CNN Prima News. Nezastaviteľná herečka má totiž v rukách scenár nového filmu, do ktorého sa vraj zamilovala.