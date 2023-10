Syn Jany Oľhovej natočil o svojej rodine film. Herečka v ňom otvorene analyzuje rozvod a špekuluje, prečo ju manžel nechal so šiestimi deťmi samu.

Nenápadná, ale zároveň výrazná herečka Jana Oľhová (63) si nikdy nepotrpela na smotánkovskú spoločnosť či celebritné maniere. Nemala na to čas. Po tom, čo ju v roku 2005 pre mladšiu ženu opustil manžel režisér Matúš Oľha (64), ich šesť detí musela vychovávať sama. Neskrývala sklamanie, ale nenariekala. Jeden z mála ľudí, pred ktorým vtedy odkryla svoju boľavú dušu, bol jej dnes už zosnulý brat herec Marián Geišberg (†64). S vnútornými, často intímnymi pocitmi sa neskôr zverila aj prvorodenému synovi a režisérovi Adamovi Oľhovi (39), ktorý o svojej rodine natočil dokumentárny film s názvom Nový život. Okrem mamy vyspovedal otca, účinkujú v ňom všetci jeho súrodenci a bolestivé obdobie rozvodu v ňom komentuje aj herečkina mama Mária Geišbergová.

Začalo sa to veľkou láskou

Vďaka tomu, že Matúš Oľha študoval réžiu, už v osemdesiatych rokoch vlastnil ako jeden z mála kameru. Vášnivo snímal významné i všedné dni svojej rodiny. „Mama si berie otca k rodičom. Je Silvester a má narodeniny,“ počuť hlas režiséra a najstaršieho syna svojich rodičov Adama. Na zábere pózuje mladá zamilovaná Jana, vtedy ešte Geišbergová. Adam neutrálnym hlasom pokračuje. „Otec mamu spoznal na škole. On študoval réžiu, ona herectvo. Chodili spolu päť rokov, kým sa nevzali,“ hovorí, pričom sa striedajú výjavy bežnej rodiny vtedajšej doby. Najstarší Oľha kamerou zachytil dovolenku pri mori, stanovanie pri jazere, šantenie detí vo vani aj situáciu, keď si celá rodina umývala vlasy, pretože jedno z detí zo školy prinieslo domov vši. Atmosféru umocnil zábermi na tradičný nábytok socialistického obdobia, čiernobiely televízor s uhladenou hlásateľkou a Janu Oľhovú vidieť aj ako bežnú gazdinú pri vyprážaní rezňov či mletí maku.

Utiekol za mladšou

Keď sa Oľhovci v roku 2005 po dvadsiatich dvoch rokoch rozviedli, ich najstarší syn Adam ostal jediným chlapom v domácnosti. Otec mu venoval techniku, aby mohol v zaznamenávaní rodinných udalostí pokračovať namiesto neho. „Mám skôr pocit, že to urobil preto, lebo sa mu nechce pri novej rodine opakovať to isté, čo robil u nás,“ uvažuje vo filme Jana Oľhová. Z jej vyjadrení cítiť aj po rokoch sklamanie a veľa otáznikov. Manželstvo sa im rozpadlo po sťahovaní do väčšieho bytu.



„Túžili sme po ňom dlho, preto sme sa naň veľmi tešili. Bývali sme v malom priestore s toľkými deťmi a zvláštne je, že nám tam bolo celkom dobre. Zrazu sme prišli do lepšieho, boli sme tam od konca marca do decembra, a bol koniec. Udialo sa to všetko veľmi rýchlo,“ zaspomínala si herečka. Bez okolkov priznáva, že nevie presne definovať dôvod, prečo jej manžel utiekol za inou. „Sú veci, na ktoré nenájdem odpoveď asi nikdy. Ale nikde nie je napísané, že vždy musíme všetko pochopiť a vedieť. Mám pocit, že som si ním bola príliš istá. A možno, keď sa nám narodila dcéra Eva, som bola až príliš materská. Keď je žena matkou, stáva sa, že muž sa cíti zbytočný,“ filozofuje ďalej.

Výčitky

Nepochopiteľné je to pre ňu o to viac, že počas ich spolužitia sa nikdy nesťažoval. „Možno si nechával pre seba, ako mu je. Nehovoril, že nie je spokojný,“ uvažuje nahlas Jana a v pamäti loví situácie, ktoré Matúšovi mohli prekážať. „Nútila som ho do vecí, ktoré možno znášal len kvôli mne. Napríklad stanovať. Možno sa trápil, že musí spať v stane, že musí zakladať oheň a nosiť drevo. Zrejme to všetko bolo pre neho až také namáhavé, že už nevládal. Neviem,“ krčí plecami. Vzápätí uvažuje, že vzťah sa možno naštrbil aj tým, že sa jej nie veľmi chcelo variť.



„Matúš sa ma často hneď ráno pýtal, čo budeme obedovať. Vytáčalo ma to. Možno to bola moja chyba. Mala som vedieť deň vopred, čo uvarím, ale mňa to nebaví. Keď je muž hladný, to je niečo strašné. Nedokáže ani pracovať, ani premýšľať. Aj na tej stanovačke. Kým sa v kotlíku všetko uvarilo, nebola to zábava,“ robí si aj po rokoch výčitky. Svoje úvahy potvrdzuje obsahom korešpondencie, ktorú si jej manžel vymieňal s novou ženou. „Sú to veľmi zvláštne milostné listy. Náhodou som ich našla. Sú to vlastne recepty. Napríklad rozoberali, ako sa robí koložvárska kapusta. My sme si písali poetickejšie veci, ale to je už všetko za nami,“ uzavrie.

Problémy rozoberala s bratom

Na sebaľútosť pri šiestich deťoch nemala čas, útočisko hľadala najmä u svojho staršieho a dnes už zosnulého brata Mariá­na Geišberga. „Maroš nikdy nemoralizoval ani mi nič nevyčítal. Keď som odrazu zostala sama, bol prvý človek, za ktorým som šla. So všetkými deťmi som prišla za ním na drevenicu, kde sme pri ohni viedli po večeroch dlhé debaty,“ priznala Jana aj v rozhovore pre časopis Senior. Exmanžel sa od bývalej rodiny po rozvode úplne odstrihol a stretnutiu s ním sa vyhýbala aj Jana. „Raz som cestovala autobusom do Banskej Bystrice a po pár kilometroch som si všimla, že na druhom alebo treťom sedadle za vodičom sedí muž, ktorý sa nápadne podobá na Matúša. Videla som ho len zozadu, takže som si nebola celkom istá. Čakala som na moment, keď sa trošku pootočí. Bol to on. Keď sme prišli do Bystrice, pre istotu som vystúpila zadnými dverami ako prvá,“ hovorí.

Komplikovaná žena

Rodičia sa stretli, až keď Adama promovali. V aule však nesedeli vedľa seba. Pre objektívnosť filmu dostal priestor aj Matúš Oľha. Syn ho rovnako ako matku zobrazuje v civilnom domácom prostredí, kde osobne spoznáva aj jeho novú rodinu. Otec počas rozhovoru netají spokojnosť a tým, čo bolo, sa nezaoberá. „Prvýkrát som sa išiel pozrieť na svoju nevlastnú sestru Tamaru. Museli sme sa predtým v krčme s otcom trochu opiť,“ komentuje Adam pri záberoch na ženu s dieťaťom na rukách.



Vzápätí vyzvedá, čo sa v otcovom živote zmenilo, odkedy odišiel od rodiny. „Zmenil som si život a je to jednoznačne pozitívna zmena. Môj životný pocit, pracovná náplň, vzťahy a perspektíva,“ vyratúva. K slovu sa dostávajú aj dcéry Oľhovcov. „Vystačíme si bez otca, ale nie je to normálne. Prispôsobili sme sa tomu, ale mama by bola určite šťastnejšia, keby mala po svojom boku partnera,“ uvažuje Juliána, ktorá sa rovnako ako Jana dala na herectvo. „Mama je veľmi komplikovaná žena. Myslím si, že oni mali problém od začiatku a možno spolu ani nemali začať chodiť. Základný problém v ich vzťahu je, že otec nezniesol, že mama bola úspešná,“ zaťala do živého.

Žiadna romantika

Svojské názory na zdravý partnerský život napokon vo filme prezentuje aj babka detí a mama Jany Oľhovej, ktorá okrem nej vychovala ďalších dvoch synov. Mária Geišbergová pri prezeraní starých fotografií vzdychne. „Tie deti sú tu také šťastné a usmiate. Ako sa to mohlo stať? Žiaden rozpor tu nevidieť. Vyhľadával len pekné momenty. Nejde mi do hlavy, prečo sa to stalo,“ uvažuje nad rozvodom. „Má cit pre krásu. Asi je jeho žena krásna,“ odpovedá si a prejde do spomínania na vlastné manželstvo.



„S Karolom sme sa spoznali v roku 1942, keď som sa pripravovala na kláštorný život. Po vydaji som si život predstavovala oveľa romantickejšie. Môj manžel bol veľký fešák a myslím si, že aj frajeriek mal dosť. Priam sa na neho vešali. Popri tých starostiach som to však nejako obchádzala alebo len nechcela počuť a vidieť,“ priznala s tým, že napriek tomu dokázala byť v manželstve spokojná. „Mal rád ženy, ale neviazal sa. Nebolo to tak, že by chodil len s jednou. Bol veľmi rozumný a mne pri ňom nič nechýbalo,“ hovorí ďalej a vyratúva manželské benefity. „Peniaze neprepíjal a staral sa aj o rodinu. Mne nič nechýbalo. Bola som spokojná. Priniesol celú výplatu a spýtal sa, koľko mu dám na cigarety. Keď dostal nejakú odmenu, vždy kúpil deťom nejakú užitočnú vec. Lyže, bundu alebo deku. O romantike to nebolo. Bola to viac-menej láska z núdze,“ zasmiala sa stará pani.

Naplnený život

Pri rekapitulácii svojho života napokon pozitívne uvažuje aj Jana Oľhová. „Vôbec si neviem predstaviť zháňať pre deti nového otca alebo pre mňa nového partnera. Niežeby som sa tomu veľmi bránila, ale pripadá mi to absurdné. Môžem však povedať, že som zažila veľkú lásku. To si možno niekto povedať nemôže, takže som mala šťastie. Napriek tomu, čo sa stalo, môžem povedať, že môj život bol naplnený,“ vyznala sa Jana Oľhová, dnes už aj stará mama siedmich vnúčat. „Nemám rada výraz babka, pretože každý má meno a priezvisko. Moje vnúčatá mi hovoria babi Jana,“ prezradila na záver herečka v jednom z mála svojich mediálnych výstupov.