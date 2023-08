Marcela Holanová konečne hodila za hlavu všetku krivdu, ktorú priniesol jej rozvod s Karlom Šípom.

Od nešťastného rozchodu populárnej manželskej dvojice ubehlo dvadsať rokov. Ich rozvodové konanie sa premenilo na drsnú súdnu ťahanicu a hádky o peniaze, po ktorých si Holanová so Šípom nedokázali prísť na meno. Dlho sa vzájomne vyhýbali a nechceli o tom druhom ani počuť. Keď im však pribudol vek, tak sa otupili aj bolesti z minulosti. Česká speváčka dokonca prekvapila tým, že by už bola ochotná stretnúť sa so svojím bývalým a definitívne by tak zakopali vojnovú sekeru.

„Rada ho uvidím. Ja som mu odpustila, už je to pár rokov. No to nie je o mne, takéto stretnutie. Nechcem byť tou, ktorá niečo chce. Pokiaľ sa Karel chce vidieť, rada sa s ním stretnem,“ Marcela Holanová sa zdôverila v rozhovore pre Blesk.

Fanúšikovia tejto dvojice prijali prvé pokusy o zmier s veľkým nadšením. Rozvod veľmi pokazil vzťahy medzi nimi a kvôli tomu sa vyhýbali dokonca i na verejnosti. Niekoľko rokov k sebe nedokázali ani prehovoriť, pretože tak Holanová, ako aj Šíp pociťovali z toho svojho pohľadu veľkú krivdu. Tomu druhému dávali za vinu nielen krach manželstva, ale najmä ťažký priebeh rozvodu, ktorý ich definitívne rozhádal.

Prvý ústretový krok majú už vraj za sebou. Holanová v rozhovore prezradila, že sa už stihla so svojím manželom párkrát porozprávať v pokojnej atmosfére. „Sme v telefonickom kontakte. Poznáte to: Vianoce, narodeniny, sviatky. Som rada, že sa mu stále pracovne darí,“ dodala česká speváčka. I preto pevne verí, že časom dôjde aj k ich osobnému stretnutiu, na ktorom definitívne uzatvoria všetky spory a budú spolu vychádzať aspoň ako priatelia.