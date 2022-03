Svojská hviezda komédie Holky z porcelánu Lenka Kořínková pred rokmi zažiarila, ale potom padla až na dno...

Hoci na rolu v komédii Holky z porcelánu nespomína rada, bývalú herečku Lenku Kořínkovú (66)s ňou budú spájať už asi navždy. V mladosti však Lenka zahviezdila nielen v tejto komédii, ale ešte predtým aj na doskách vyhláseného divadla Semafor a Divadla E. F. Buriana. Hereckú kariéru začala už ako sedemnásťročná a v tých časoch bola krásna ako obrázok.

Lenka však vekom trochu pribrala a jej "poznávacím znamením" sa stal jej vyvinutý hrudník. Časté narážky na jej postavu jej znechutili hereckú prácu a celková nespokojnosť so životom vo vtedajšom Československu ju priviedla k rozhodnutiu emigrovať. Lenka sa začiatkom 80. rokov rozhodla emigrovať do Austrálie.

Ani tam to však pre ňu nebolo to "pravé orechové. Po návrate z Austrálie si našla nový spôsob obživy, začala písať knihy o diétach, ale, žiaľ, tiež veľa pila. Vrcholom bolo, keď v roku 2005 totálne opitá zaspala v priekope v Jelenici pri Prahe. Ak toto obdobie dnes Lenke pripomenie, drsne ho odpáli s tým, že je to jej vec a môže si piť, koľko chce. Búrlivý spôsob života sa však podpísal aj na Lenkinom vzhľade, Kým pred rokmi mala problém s bujnými tvarmi svojej postavy, dnes je vychudnutá na kosť, veď pozrite FOFO v GALÉRII!

Našťastie sa Lenka predsa len z osobných problémov ako-tak vyhrabala. K herectvu sa síce nevrátila, ale vďaka pobytu v Austrálii sa zdokonalila v angličtine do tej miery, že ju dokáže aj učiť a k obžive jej to stačí. Hoci Lenka už roky opäť žije v Česku, nemá domov, aspoň nie taký, na aký sme zvyknutí. Lenka je totiž k trvalému pobytu prihlásená len na mestskom úrade, ako napríklad bezdomovci. Ona to však zdôvodňuje praktickou stránkou veci. Vraj sa rada sťahuje a takto si aspoň nemusí neustále v občianskom preukaze meniť bydlisko.