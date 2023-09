Na filmovom plátne sa tvárili ako anjeli. V skutočnosti sa za ich maskou skrývala komplikovaná povaha.

Prípady hollywoodskych násilníkov sú často pre ich fanúšikov šokujúce. Väčšinou to boli obľúbené hviezdy, ktoré si svojou komplikovanou povahou pokazili renomé. Niekedy šlo o jednorazový skrat, ale často to boli opakované problémy s agresívnymi sklonmi, ktoré si odtrpeli ich blízki a spolupracovníci.

Sean Penn

Zatiaľ čo na chyby niektorých hercov sa opakovane upozorňuje, na niektorých sa už časom úplne zabudlo. Sean Penn je v súčasnosti uznávaným režisérom, ku ktorého práci mnohí vzhliadajú. No na začiatku kariéry mal problémy s ovládaním hnevu, čo spôsoboval aj jeho boj so závislosťami. Najviac si to počas vzťahu s ním odtrpela Madonna, ktorú mal fyzicky napadnúť. Problémy medzi nimi boli tak zlé, až to popdivu dohnalo k psychiatrovi. Kvôli útoku na fotografa musel raz sedieť 60 dní vo väzení a k tomu odrobil aj verejnoprospešné práce.

Bill Cosby

So svojou šou zaznamenal Bill Cosby obrovský úspech. Na obrazovkách sa prezentoval ako milujúci a vtipný otec. V skutočnosti sa však za jeho imidžom skrýval človek s diabolskou dušou. V roku 1975 totiž napadol a obťažoval neplnoleté dievča. Judy vtedy mala len šestnásť a známy herec ju priviedol do sídla Playboya. Tam ju donútil, aby ho uspokojila rukou. Na jeho hriechy sa prišlo až teraz, kvôli čomu sa mu chrbtom otočili všetci fanúšikovia.

Armie Hammer Zdroj: Shutterstock

Armie Hammer

Diablom v tele človeka bol hollywoodsky fešák Armie Hammer. Pred dvoma rokmi ho niekoľko bývalých priateliek obvinilo zo zverstiev, ktoré museli trpieť vo vzťahu s ním. Herec mal rád tvrdý sex, počas ktorého im často fyzicky ubližoval. Niekedy ich spútal a znásilnil a často na nich útočil aj po psychickej stránke, kvôli čomu sa ním nechali úplne ovládať. Najnechutnejšie boli Hammerove popisy túžby po kanibalizme, keď chcel svojim bývalým zjesť niektoré časti tela. Odhalenie mu zdevastovalo kariéru a ihneď s ním všetci ukončili spoluprácu.

Kevin Spacey

Verejné odsúdenie prišlo aj voči hercovi Kevinovi Spaceymu. Jeho imidž utrpel po odhalení, že dlhodobo obťažoval svojich mladých kolegov. Tieto prípady sa mali odohrať v priebehu dvanástich rokov. Po tom, čo nazbierala odvahu jedna z jeho obetí, začali zrazu pribúdať ďalšie mená. Aktuálne má na krku už jedenásť obvinení, po ktorých s ním zrušili spolupráce nielen hollywoodske spoločnosti, ale aj všetky divadlá, kde dovtedy vystupoval.

Russell Crowe

V minulosti mal na svojom konte niekoľko incidentov aj herec Russel Crowe. Najznámejšie je jeho napadnutie hotelového zamestnanca, do ktorého v záchvate hnevu hodil telefón. Často sa nepríjemne správal aj ku svojim fanúšikom, kvôli čomu jeho povesť veľmi utrpela. Dnes je už oveľa zmierlivejší a uvedomuje si, čo pre neho všetci títo ľudia znamenajú a že im vďačí za svoj pohodlný život.

V Karlových Varoch sme boli v pätách slávnemu Russellovi Croweovi Zdroj: ERIK KOLLARIK

Christian Bale

Spolupráca s týmto hercom je vždy hotové peklo. Christian Bale nevie, ako by sa mal správať k svojim kolegom. Často je vulgárny, kričí na nich a kvôli tomu pracujú pod psychickým nátlakom. Neštíti sa ani urážania žien, ktoré potom ešte poučuje, ako by sa mali slušne správať. Niekedy je nepríjemný aj na svojich fanúšikov, za čo si vyslúžil označenie najnepríjemnejšieho herca Hollywoodu.