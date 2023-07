Jachtárskemu ošiaľu podľahla už aj Jana Hospodárová.

Nie všetci známi Slováci vlastnia luxusnú jachtu, mnohí si ju iba prenajímajú. Hoci kedysi by týždeň na lodi stál celý majetok, dnes to už tak nie je. Za prenájom malej plachetnice či motorovej jachty s dvoma kajutami pre šesť osôb zaplatíte v Chorvátsku, ktoré je jednoznačne najobľúbenejšou jachtárskou destináciou Slovákov, od 150 eur na deň, záleží na vybavení a veľkosti plavidla. K dispozícii sú aj drahšie lode za 900 eur na deň. Platí sa aj za služby kapitána či za záverečné upratovanie, čo je zhruba 300 eur. Čo sa týka ďalších výdavkov, treba rátať s vratnou kauciou za loď vo výške okolo 2 500 eur.

Po hádke so susedmi

Markizácka stálica Jana Hospodárová (47) len málokedy prezradí alebo ukáže niečo, čo sa týka jej osobného života. Pred dvomi rokmi urobila výnimku a verejnosti predstavila svojho nového priateľa Ľubomíra Čechoviča.



O blondínke je známe, že sa v bratislavskom byte od roku 2019 háda so susedmi. Cez leto však na spory nemyslí. Podobne ako jej polovička, ktorá ju zasvätila do svojej obľúbenej činnosti, ktorou je jachting. Aspoň o tom svedčí jeho instagramový profil. „Moja najlepšia posádka,“ pochválil sa videom pred viac ako rokom, na ktorom vidieť Hospodárovú za kormidlom. Preto nás zaujímalo, či aj ona urobila kapitánske skúšky a či loď vlastní jej priateľ, no do reči jej veľmi nebolo. „Bola to len jednorazová záležitosť a loďku sme si prenajali,“ odpísala nám. Jej priateľ sa však podobnými zábermi z mora chváli už niekoľko rokov.



Pred pár dňami si užil regatu – preteky lodí aj s ďalšími známymi tvárami. Spoločnosť mu robil herec Dano Dangl a Roman Pomajbo. Posledný menovaný sa pochválil aj videom spoza kormidla. Štartovné na podobných regatách pre osem osôb býva zhruba okolo 5-tisíc eur.

