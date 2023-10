Výsledky predčasných parlamentných volieb mnohých sklamali, čo dali svetu najavo rázne a nahlas. Sava Popovič Fedorovi Flašíkovi a „dievčatá“ tak každá po svojom...

Dorota Nvotová (40), ktorá kandidovala za Hegerových Demokratov, pochodila s nimi kus Slovenska a nikam to neviedlo, vytiahla z archívu svoju skladbu Requiem za krajinu, čím povedala všetko. Skladbu – hudbu aj text – zložila vlani v októbri. „Táto pesnička vznikla spontánne doma pri klavíri ako výsledok neutíchajúceho politicko-spoločenského tlaku. Padajúca vláda, rozpoltená spoločnosť, fašisti, vojna na Ukrajine a naše postupné otupenie, ľahostajnosť v tom celom,“ vysvetlila vlani pozadie vznik piesne. „Ale keďže som bojovníčka telom aj dušou, rozhodla som sa bojovať svojimi zbraňami – slovami a hudbou. Keď potom počas výroby videoklipu došlo k vražde pred Teplárňou, do kontextu klipu stačilo zapasovať dúhu a všetko sadlo ako riť na šerbeľ. Ak sa nepreberieme, naša krajina umrie. Stratí dušu, za ktorú sa oplatí bojovať,“ ukončila odhodlane svoj status. Bojovať bojovala, ako to dopadlo, vieme. Demokrati sa ocitli veľmi ďaleko od hranice zvoliteľnosti, ale speváčka má na liečbu zmarených politických šanci aspoň túto skladbu.

Influencerka a podnikateľka Zuzana Plačková (32) politiku riešiť nezvykne, ale po volebnom víkende neodolala ani ona. V červenom kvetovanom pyžame s kávou v ruke sa hlboko zamyslela a skonštatovala: „Čo ma celkom prekvapilo je , že do parlamentu sa nedostane, že mala veľmi málo hlasov, Sme rodina. Lebo za mňa, čo sa týka ich programov a všetko, čo splnili, na pomoc rodinám, mamičkám, bolo fajn,“ vysvetlila svoj postoj k veci. Presne vtedy jej začali sledovatelia písať svoj názor, na čo reagovala ešte s úsmevom: „Ježiš, teraz mi tu nevypisujte, nepýtala som sa na váš názor,“ jemne ich vyhrešila a keď neprestali, povyhrážala sa im tým, že ich blokne.

Celkom zaujímavá prestrelka sa strhla medzi podnikateľom Fedorom Flašíkom (65) a hercom Savom Popovičom (56). „Gratulujem víťazovi, ozaj, neviete, či už začal exodus voličov PS a SAS? Či už fičí vysťahovalecká vlna a Globsec už pristavil vlaky? Lebo slnko vyšlo,“ ironizoval Flašík, na čo mu Sava odkázal: „Fedor prečo tu nepovieš, že si užívaš západných krajín, na ktoré s Ficom tak nadávate. Choď na dovolenku do Vladivostoku a kúp si žigulku,.. a to všetko, čo píšeš, predpokladám, že na fajnovom ajfoniku... tak si kúp ruský mobil na paru,“ zakončil Sava.