Posledné roky života strávil v Nemecku.

Nielen športový svet zasiahla ako blesk z čistého neba správa, že najúspešnejší džokej českej histórie Filip Minařík (†48) odišiel na druhý svet. Podľa médií v Nemecku, kde dlhé roky žil, spáchal samovraždu. Svoju úlohu mohli zohrať zdravotné a súkromné problémy, ktorým čelil roky. Ešte pred pár dňami sa pritom zúčastnil ako divák na športovom mítingu v nemeckom kúpeľnom meste Baden Baden.

Prekonal otca

Český džokej bol vo svojom remesle viac ako úspešný. Počas tridsaťročnej kariéry vyhral 1769 dostihov, štyrikrát sa stal majstrom Nemecka. Rodák z pražského Radotína tak nadviazal na úspechy svojho otca a šampióna československých džokejov Ferdinanda Minaříka. Syn však otca prekonal. Okrem Nemecka, kde žil a pôsobil už od 90. rokov minulého storočia, sa mu darilo aj v Japonsku. Aspoň jeden triumf si pripísal na 63 závodiskách v jedenástich rôznych krajinách.

Keď sa Minaříkova kariéra v polovici 90. rokov zadrhla, na otcovu radu sa presťahoval do Nemecka. Vo vysoko konkurenčnom prostredí nemeckých stajní však bol iba jeden z mnohých, svoje meno a kariéru si musel začať budovať nanovo. Pretĺkal sa po malých dostihoch a bol vďačný za akúkoľvek šancu. Vďaka cieľavedomosti a usilovnosti sa však opäť prepracoval medzi špičku. „Tomuto športu musí človek obetovať úplne všetko vrátane súkromného života. Nie každý to dokáže. Dostihy sú tvrdý svet, kde je neustále prítomné riziko - úrazy, tlak verejnosti a majiteľov, hladovanie, večné cestovanie...Keď ste úspešný, tak to stojí za to, ale ľahko sa to môže zvrtnúť," pripomenul jeho slová spred pár rokov web jezdci.cz. Túto životnú krízu však dokázal prekonať.

Osudný okamih

Najťažšie chvíle však prišli v lete 2020, kedy Minařík utrpel hrozivý pád v Mannheime. Pri ňom si poranil hlavu, zlomil nohu a na štyri mesiace upadol do kómy. Keď sa prebral, čakala ho úmorná rehabilitácia. Musel sa znova naučiť chodiť a bolo jasné, že v kariére nebude môcť pokračovať. S návratom do života mu pomáhala najmä manželka Katja a priatelia, ktorí zorganizovali zbierku na pokrytie nákladov liečby. Minařík sa vyjadril, že aj keď následky zranenia pociťoval ďalšie roky, neľutuje svoje rozhodnutia, nič by nevrátil späť. Po ukončení aktívnej kariéry sa stal vyhľadávaným dostihovým expertom.

Podľa nemeckých médií však Minařík už dlhšie trpel silnými depresiami, čo potvrdila aj jeho zdrvená manželka Katja. „Tak tvrdo sme bojovali, no napokon sme prehrali boj proti stále rastúcej depresii. Teraz potrebujeme čas uvedomiť si, čo sa stalo a spracovať to," priznala. Viaceré dostihové či športové portály ho opísali ako výnimočného muža. „V sedle jeden z najúspešnejších jazdcov svojej generácie, v súkromí mimoriadne priateľský a láskavý človek," napísal web jezdci.