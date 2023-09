Helena Vondráčková mala vážny úraz. V jej domácnosti tiekla krv.

Spevácka ikona Helena Vondráčková (76) v piatok spadla a zlomila si rebro. Nečakaný úraz postihol aj jej manžela Martina Michala (64), ktorý mal krvavý incident. Musel byť prevezený do nemocnice. Speváčka to potvrdila pre český Blesk.

Vondráčková s manželom zažili koncom minulého týždňa poriadnu drámu. Vtedy speváčka nešťastne spadla na schodoch. Výsledkom je zlomenina rebra a podliatiny. Na povrch vyplávali aj ďalšie podrobnosti úrazu, ktorej súčasťou je aj jej manžel.



Helena pri páde pustila pohár s vodou, ktorý sa rozbil a všade boli črepiny. "Martin sa na tej vode šmykol a zapichli sa mu črepiny do nohy. Krv z neho tiekla ako z vola, bola všade. Musel ísť do nemocnice v Příbrami, kde mu črepiny vybrali,“ priznala česká kráľovná popu.



Ona sama má po úraze problémy s dýchaním. "Snažím sa odpočívať. Nemôžem sa poriadne nadýchnuť, mám lieky proti bolesti, ale tú zlomeninu rebra mi nijako nezafixovali,“ priznala pre Blesk. Pre úraz musela presunúť aj koncert v Havlíčkovom Brodě. Svojím fanúšikom to oznámila na sociálnej sieti.