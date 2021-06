Učarovali mu blondínky? Rudolf Hrušínský najmladší (50) pred rokmi prežil románik s Ivetou Bartošovou. A pozrite, ako vyzerá jeho terajšia manželka!

Na súkromie si Rudolf Hrušínský vždy potrpel. Verejnosť preto dlho nič netušila o jeho vzťahoch či partnerkách. Pred rokmi, počas nakrúcania českého filmu Svatba upírů (1993) mal prežiť románik s o štyri roky staršou speváčkou Ivetou Bartošovou, s ktorou vo filme stvárnili hlavné úlohy. Kým on sa však zamiloval a na dvere hotelovej izby jej rúžom napísal "Milujem ťa", Iveta vedela, že ten vzťah nemá zmysel, brala to ako úlet a príležitosť pomstiť sa záletnému partnerovi Ladislavovi Štaidlovi, čo neskôr aj otvorene priznala: "Urobila som to kvôli sebe, aby prežilo moje ego, a aby som v sebe ako žena mala trochu hrdosti."

Po tomto bol už Rudolf veľmi opatrný, čo sa týkalo zverejňovania jeho vzťahov. Iba veľmi okrajovo priznal, že mal priateľku počas jeho pobytu v Dominikánskej republike. Neskôr sa špekulovalo, že má blízko k Lucii Vondráčkovej, s ktorou pomerne často spolupracoval na projektoch, ale samotný herec potvrdil len to, že si vynikajúco rozumejú a Luciu vníma ako člena jeho širokej rodiny. Pred pár rokmi sa objavili informácie, že sa po jeho boku objavuje neznáma blondínka, ktorá nie je zo sveta šoubiznisu, ukázalo sa, že je to vážny vzťah. Celá rodina ale držala bobríka mlčanlivosti, iba máličko prezradil jeho otec, ktorý existenciu nevesty prezradil iba nepriamo: „Syn by sa hneval. Nemôžem vám o nej nič povedať.“ Trochu zdieľnejší bol spevák Michal David, ktorý o Rudolfovej vyvolenej prezradil, že je to milá žena a sú spolu už dlho.

Rudolf Hrušínský najmladší o svojom súkromí nerád hovorí, no pred necelými dvomi rokmi pre Magazín DNES predsa len niečo o ich vzťahu prezradila jeho manželka Martina Hrušínská (45). "Prvýkrát sme sa stretli pred desiatimi rokmi v spoločnosti, kam sme šli každý zvlášť. Príliš sme sa nerozprávali. Asi o dva roky sme sa zase stretli na nejakej akcii, kde sme mali spoločných známych, a tam už sme sa rozprávali. Hlavne o tom, ako sme obaja žili v zahraničí a čo nás na tom bavilo. To nás začalo spájať, keď sme zistili, že sme život zvonku vnímali rovnako."

Martina Hrušínská mala podľa portálu aha.cz pracovať ako generálna riaditeľka istej nemeckej spoločnosti. V čase svadby kúpila dom aj s parcelou v obci Karlík v okrese Praha-západ. Oboje dohromady ju vtedy vyšlo na sumu 5 miliónov českých korún (cca 190-tisíc eur), v tom čase na ňu však získala stopercentnú hypotéku.