Krásna rockerka Gábina Gunčíková sa po skončení SuperStar zariadila po svojom, a že sa jej darí! Pozrite, ako si žije v Londýne.

Gábine Gunčíkovej pred desiatimi rokmi tesne ušlo víťazstvo v SuperStar, keď vyhral Lukáš Adamec. No hneď v ankete Český slávik 2011 sa v kategórii speváčok umiestnila na 28. mieste a zároveň sa stala Objavom roka. V novembri potom vydala svoj debutový album Dvojí tvář, a začiatkom roku 2012 už vystupovala v muzikáli Kleopatra. V máji 2013 vyšla jej druhá platňa Celkem jiná, ku ktorej bola sama Gunčíková autorkou niektorých piesní. A potom akoby sa kdesi vytratila...

Gunčíková sa rozhodla popracovať na svojom hlase, s ktorým ako rockerka začala mať problémy. V Amerike si vyhliadla známeho hlasového kouča Kena Tamplina, ktorý má známu Ken Tamplin Vocal Academy. Neodmietol ju, poslal jej cez skype prvé lekcie, potom neskôr ju pozval do Kalifornie, kde žije so svojou rodinou a Gabriela sa stala ich rodinnou priateľkou. Postupne zvládla nielen správnu techniku spevu, ale zlepšila si aj angličtinu a stala sa tvárou Ken Tamplin Vocal Academy.

Gabriela sa aj vďaka Kenovi dostala do povedomia, zoznámil ju s dôležitými ľuďmi z brandže, potom uspela na konkurze do kapely Trans-Siberian Orchestra, v roku 2014 s nimi absolvovala šnúru asi 60 koncertov po celom západnom pobreží USA. Gabriele sa život za veľkou mlákou zapáčil. Do Európy si odskočila reprezentovať Českú republiku na Eurovision Song Contest 2016 v Stockholme. Vtedy dala aspoň trochu viac o sebe vedieť. Neskôr sa v Európe predsa len usadila.

V súčasnosti Gabriela žije v Londýne, fanúšikom ukázala svoj londýnsky byt, ktorý pôsobí veľmi príjemne. Pozrite si v GALÉRII FOTO, ako si to tam zariadila. Fanúšikom sa veľmi pozdával, Gábina si tam vytvorila naozaj útulné hniezdočko.

Ešte nedávno sa Gabriela podelila o fotku zo skúšobne, lebo po covidovej pauze usilovne cvičila na turné Rock meets Classic po Nemecku! Verila, že snáď to všetko dobre dopadne s covidom a budú môcť s jej „bandou“ zase vyraziť. No, žiaľ, pred pár dňami musela fanúšikom oznámiť, že turné s Rock meets Classic bolo oficiálne zrušené kvôli covidovej situácii v Nemecku. Fanúšikom venovala aspoň peknú spomienku na minulé turné v podobe fotky.