Idol dievčat a žien Vaculík má 60: To sú jeho osudové lásky, no túto pred všetkými zatajil FOTO

Plagáty s Lukášom Vaculíkom kedysi zdobili takmer každú dievčenskú izbu. Dnes je z neho 60-ročný pán a takto vyzerá.

Mal sedemnásť rokov, keď si ho režisér Karel Kachyňa vybral do svojho filmu Láska medzi kvapkami dažďa. Vďaka nemu sa Lukáš Vaculík (60) dostal do povedomia. Vtedy ešte netušil, ako sa mu v nasledujúcom desaťročí zmení život a koľko bude mať fanúšičiek naprieč celým Československom. O tri roky neskôr prišiel film Vítr v kapse a vtedy sa začalo aj jeho celoživotné priateľstvo so Sagvanom Tofim, s ktorým si strihli roly vo filmoch Kamarát do dažďa a neskôr aj Kamarát do dažďa II: Príbeh z Brooklynu.

Vaculík sa potom celú svoju hereckú kariéru na nezáujem žien rozhodne nemohol sťažovať, a to nielen čo sa týka fanúšičiek Aj jeho herecké kolegyne boli z neho nadšené. Lukáša ako muža a kolegu si pred časom veľmi pochvaľovala napráklad česká herečka Tereza Kostková, ktorá s ním hrala v krimi seriáli Temný kraj. „Ja mám Lukáša veľmi rada, rada s ním hrám. Naše vnímanie profesie je obdobné. A myslím a dúfam, že sa dopĺňajú naše osobnosti. Cítim to tak. Hrám s ním nevýslovne rada, je úžasný herec aj človek,” básnila o ňom herečka dokonca v čase, ktorá je vydatá za slovenského režiséra Jakuba Nvotu. A nebola jediná. Ako kolegu si ho pochvaľovali aj Markéta Hrubešová ši Mahulena Bočanová.

Ani v súkromnom živote sa Lukáš na nezáujem žien sťažovať nemohol, a vedel si vždy vybrať. Hoci charizmatickému hercovi Lukášovi Vaculíkovi manželstvo s blondínkou Petrou Křížovou, s ktorou ma jediného syna Lukáša, skrachovalo a v roku 2014 sa po ôsmych rokoch skončilo rozvodom, samotou netrpí. Napokon aj sám priznal, že rozhodne nie je samotársky typ. Ako sa ukázalo počas pohrebu režiséra legendárnych Básnikov Dušana Kleina, miesto po boku Lukáša Vaculíka je už obsadené.

Lukáš Vaculík si súkromie chráni, a tak až po dlhšej dobe vyplávalo na povrch, že po rozvode s Petrou jeho terajšou partnerkou je sympatická brunetka, výrobná riaditeľka televízie Prima Lucie Kršáková (45). Tá je zároveň aj vplyvnou podnikateľkou. V minulosti pracovala ako riaditeľka vlastnej tvorby v televízii Nova a pôsobila aj v Českej televízii. Jej otcom je spoluzakladateľ televízie Nova Peter Kršák.

O svojich osudových láskach a súkromí Lukáš nezvykne hovoriť a rozhovory na túto tému neposkytuje. Pred 13 rokmi však Týždenník PLUS 7 DNÍ vypátral, že v jeho živote bola ešte jedna osudová žena, s ktorou má dnes už približne 35-ročnú dcéru. Lukáš sa s tmavovlasou Alexandrou spoznal počas vojenskej služby na Slovensku v Trnave. Z letnej lásky sa narodilo dievča, ktoré dostalo meno po mame, meno otca však po dohode s Lukášom v rodnom liste neuviedli. A obaja s Lukášom sa dohodli, že to nebudú medializovať.