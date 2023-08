Nič lepšie sa organizátorom trojňového Lovestream festivalu v bratislavských Vajnoroch nemohlo vydariť ako záver v podobe koncertu americkej superskupiny Imagine Dragons.

Už od neskorého popoludnia sa pred pódiom zbierali fanúšikovia, aby si získali čo najlepšiu pozíciu. Imagine Dragons naplnili očakávania 60.000 divákov, ktorí do areálu v nedeľu prišli. V priebehu koncertu ponúkli všetky známe songy, medzi nimi Bones, Enemy, Sharks, Natural, Believer, Follow You, Radioactive, Bad Liar, Whatever It Takes či Birds. Hlavne mladšie publikum prišlo pripravené, pretože sa k spevákovi Danielovi Reynoldsovi pridali hlasivkami už pri druhej skladbe Believer.

Štvorica z Birminghamu, ktorá si hovorí Editors, prispela svojím setom k veľmi príjemnej atmosfére tretieho dňa. Opäť si prišli na svoje dievčatá, pretože spevák Tom Smith bol ďalším, ktorý zhodil košeľu, čo malo u divákov ohlas. Z ich zoznamu skladieb sú známe Strange Intimacy, Popillon či Killer (Adamski cover).

Úspech mal aj Michael Patrick Kelly (Paddy), člen slávnej írskej rodinnej formácie Kelly Family. Na sólovú dráhu sa vydal v roku 2003 a rok na to vydal aj prvý album. Dnes ich má na svojom konte päť. Z jeho repertoáru sú piesne Blurry Eyes, Golden Age či Bigger Life.