Prežili spolu 44 rokov, ale Iva Janžurová (81) si svojho životného partnera Stanislava Remundu (†84) nikdy nevzala. Jej jediným manželom bol niekto celkom iný.

Hererc a režisér Stanislav Remunda (†84) bol životným partnerom herečky Ivy Janžurovej a otcom herečiek Sabiny (50) a Theodory (48). Bol to on, kto si ju vyhliadol, dokonca bol na jej svadbe s jej prvým a jediným manželom. Prišiel na ich svadobnú hostinu na Konopišti, nikým nepozvaný, len ako kamarát. Najedol sa a zase odišiel. Že z toho bola láska, ani jeden z nich vtedy netušil. Remunda bol tiež ženatý. Jeho prvou manželkou bola herečka Blanka Vikusová s ktorou mal syna Davida Remundu (otca režiséra Filipa Remundu) a dcéru Taťánu, ktorá žije v bývalej Juhoslávii.





Iva Janžurová si Remundu nikdy nevzala, hoci spolu žili štyridsaťštyri rokov. Pritom on o ňu tak stál. „Ivuška je kapitál. Životný kapitál,“ hovoril režisér a herec Stanislav Remunda (†84) o svojej životnej partnerke. Navonok bol v jej tieni, pritom však bol autorita, charizmatický muž a jej celoživotný vzor. Ona však stále mala pred očami prvé nevydarené manželstvo. A ponižujúci koniec toho zväzku. Zrejme preto sa nechcela druhýkrát vydávať. Málokto vie čokoľvek o jej prvom mužovi a okolnostiach, ktoré sprevádzali sobáš z mladíckej nerozvážnosti.

Prvým manželom Ivy Janžurovej bol kameraman Ján Eisner (†86), ktorý zomrel pred necelými dvomi rokmi na zlyhanie srdca. Jan nebol jej životnou prehrou. Jednoducho sa vzali mladí a nehodili sa k sebe. Zamilovanosť vyprchala, láska sa nedostavila. Manželstvo trvalo pol roka, rozvod oveľa dlhšie. Bol bolestný. Spoznali sa pri práci. On točil seriálový šláger Pieseň pre Rudolfa III., ona tam hrala. Zahľadeli sa do seba, Ján ju upútal svojráznosťou, divokosťou a spontánnosťou. Iva bola herecký uragán. Išli do toho po hlave. „Vtedy som mala pocit, že mám najlepšie roky na to sa vydať. Mala som dvadsaťšesť, žiadna vážna známosť na obzore,“ spomínala potom Iva Janžurová v knihe Včera, dnes a zajtra novinára Petra Macka.

Svadba sa konala hneď o dva mesiace po začiatku ich vzťahu. „Tá bola z nášho krátkeho manželstva to najkrajšie.“ Ján Eisner bol pritom pozorný, pomáhal mamičke Ivy, keď ovdovela. Pomáhal s kúpou rodinnej vily. Bol ale aj bohém, zapálený do práce a trochu prelietavý. Onedlho sa dohodli na rozvode. Ako dvaja rozumní ľudia, ktorých nedelila zášť, mali rovnako triezvy pohľad na nefungujúci zväzok.

Úradný rozvod sa však bolestivo naťahoval. Za socializmu vám kdekto videl až do spálne, byrokratický aparát potreboval mať istotu, že sa k sebe skutočne nehodíte. „Ten proces rozvodu ma strašne rozrušil. Znechutil. Naveky. Nie, že by sme sa s manželom nenávideli, ale aby nás na súde rozviedli, museli sme to tvrdiť.“ Tak na seba úplne zbytočne hádzali špinu, hovorili pred komisiami, ako sa neznášame. „Je to šialené, rozprávate, aký k sebe máte neprekonateľný odpor, pritom to nie je pravda. Podstata našej nezhody bola v niečom inom, krehkejšom, ťažko definovateľnom… Prišlo mi to nejapné a vtedy som sa rozhodla, že už to nikdy podstúpiť nechcem.“