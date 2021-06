Ivanu Gottovú mnohí nemusia, no ani nečudo! Aha, čo odhalila táto žena o jej súkromí! To vážne?

Keď sa bývalá zdravotná sestra Ivana Macháčková dala dokopy so slávnym Karlom Gottom (†80), ktorý bol od nej o 37 rokov starší, považovali ju mnohí za zlatokopku. Ani vlastná mama jej nechcela veriť, že to jej dcéra s týmto vzťahom myslí vážne. Ivane sa však podarilo to, čo žiadnej inej pred ňou. Nielenže ako prvá získala kľúče od slávnej Bertramnky, ale aj ako prvá a jediná sa stala pani Gottovou.

Ivanu kvôli jej povahe však kamaráti či spolupracovníci Karla Gotta úprimne nemuseli. Tým, že si nesadli, sa netajil napríklad Gottov bývalý tajomník a manažér Honza Adam či Gottov dávny kamarát a spolužiak z konzervatória, spevák Milan Drobný, ktorý dokonca verejne tvrdil, že Ivana Gotta bije.

Na Ivaninu stranu sa však postavila Gottova kamarátka Jiřina Bohdalová, ktorá sa snažila vysvetliť, že Ivana síce možno pôsobila nepríjemne, ale bolo to len preto, že sa snažila chorého Gotta chrániť. Toto po smrti Karla Gotta napokon potvrdil aj jeho bývalý tajomník Honza Adam, ktorý skonštatoval, že Ivana to mala v posledných rokoch života Karla Gotta skutočne náročné a rozhodne jej nebolo čo závidieť.

Našli sa však aj takí, ktorým Ivanina povaha vyhovovala. K nim patrí napríklad herec a moderátor Mirek Šimůnek (42). Ten o Ivane Gottovej prezradil, že bola skvelá kolegyňa. Vnímavá, nápaditá, tolerantná. Klapalo im to aj po osobnej stránke a stali sa priateľmi pri práci, ale aj v súkromí. Teraz však o Ivane prehovorila známa žena, ktorá s ňou mala možnosť stráviť viac ako rok života A Ivanu zažila v situáciách, keď sa už nedalo pretvarovať.