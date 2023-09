Jakub Petraník si pred rokmi užil intímnu chvíľu s Barborou Balúchovou, hoci už vtedy tušil, že je gej.

V mladosti bol spevák a hudobný dramaturg TV JOJ Jakub Petraník (34) divoký a nechýbal na žiadnej párty. Do povedomia divákov sa dostal vďaka druhej sérii Slovensko hľadá Superstar. Vďaka chlapčenskému vzhľadu sa okamžite stal benjamínom celej šou. V relácii NAOSTRO prehovoril aj o tom, prečo napriek svojej orientácii skončil v posteli so ženami. Boli dokonca dve.

Mohla za to ponorková choroba

„My sme spolu spali. Až tak do detailov si to už nepamätám. Dávnejšie som dal text pod jednu fotku zo stretávky Superstar, že Barbora je jedna z dvoch žien, s ktorými som spal,“ priznal bez okolkov. Už vtedy tušil, že viac inklinuje k mužom.



„Mal som vtedy sedemnásť. Už som vedel, že som na chlapcov, ale stále tam bolo to ale. Viem uznať, že je žena krásna, ale necítim k nej nič sexuálne. Vtedy som si ešte trochu myslel, že by to možno šlo. Mala šťastie, tá Barbora!“ smeje sa dnes.



Na intimitu, ktorú prežil so speváčkou Barborou Balúchovou, matkou syna predsedu parlamentu Borisa Kollára, má dôvod. „Bolo to spôsobené aj nejakou tou ponorkovou chorobou, aj sympatiami. Počas súťaže sme žili v komunite, v zásade sme boli tri mesiace zavretí v jednom dome. Aj keď sme vypadli, každý piatok sme museli spievať spoločnú hymnu na záver živého prenosu a museli sme prísť niekoľko dní vopred. Čiže z toho to nejako vyplynulo. Vytvorili sa teda bližšie vzťahy,“ otvorene potvrdil aféru. „S Barborou máme podľa mňa veľmi príjemný vzťah. Nepíšeme si zas každý deň. Raz za čas si napíšeme, občas sa aj pri nejakej príležitosti stretneme. Dodnes ju považujem za veľmi dobrú kamarátku. To je asi jediné, čo o tom viem povedať,“ reagoval na našu otázku, či sú v kontakte.

Radšej mlčal

Ku Kollárovi, ktorého počet detí nevie spočítať už asi nikto, sa vyjadruje veľmi opatrne. „Raz som bol dokonca na nejakej diskusii v Klube pod lampou, bavili sme sa tam aj o politike, najmä o LGBTI komunite a o vyjadreniach politických lídrov o nás. Keď prišlo na Kollára, z úcty k Barbore som povedal, že sa k nemu nebudem vyjadrovať, lebo má dieťa s mojou kamarátkou,“ vysvetlil spevák a hudobný dramaturg. „Barbora vyzerá spokojne, jej syn je naozaj zlatý,“ uzavrel túto tému Jakub.



Aktuálne je nezadaný, no túži po vyrovnanom partnerskom vzťahu. Ideál mužskej krásy nemá, no neznáša, ak má chlap nohy do iks. Do svadby s mužom sa nehrnie a po dieťati nikdy netúžil. Petraník je vyrovnaný aj s nenávisťou, ktorej pre svoje názory a orientáciu čelí na sociál­nych sieťach. Už mu dokonca priali aj AIDS. „Najhoršie reakcie mám od mamičiek s deťmi. Píšu mi, že ma prídu zbiť, a na profilovke majú fotku s dieťaťom v náručí,“ šokoval na záver.