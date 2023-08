Jan Rosák mal vážnu operáciu. Po pár mesiacoch hrá tenis i golf. Takto sa dostal späť do formy

Známy moderátor má za sebou náročné obdobie spôsobené zdravotnými problémami.

Jan Rosák sa dlhší čas neukazoval na verejnosti. Mohli za to komplikácie, ktoré ho trápili už dlhší čas. Od začiatku roka preto zvoľnil a tempo a venoval sa najmä sebe a svojmu zdraviu. „Mal som operáciu v piatok 13. januára a od tej doby sa to zlepšilo. Dva mesiace po operácii som stál na kurte, hral tenis a snažím sa o golf. Práve zajtra vyrážam,“ Jan Rosák povedal pre Super.cz. Českým novinárom taktiež potvrdil, že ho dlhodobo trápili problémy so zničenou platničkou, preto musel podstúpiť vážnu operáciu.

Rosák oslávi v auguste 76. narodeniny. Napriek vyššiemu veku sa po zákroku dostal veľmi skoro do dobrej formy. Vďačí za to najmä pevnému odhodlaniu a pravidelnému športovaniu. K tomu moderátor obľúbenej relácie Videostop pridal ešte jeden tip, ako sa najlepšie udržíte v dobrej kondícii. „Zabudnúť na to, že človek starne,“ odporučil všetkým svojim rovesníkom.

Český moderátor si užíva aj leto podľa svojich predstáv. Keďže teraz nemá veľa pracovných povinností, tak veľa času trávi u seba doma, kde si pozýva priateľov. Často sa stretávajú na záhrade, kde si radi posedia a zabavia sa na programe, ktorý pre nich Rosák vymyslel.

„Veľmi často grilujeme, rád pozývam kamarátov, máme u nás v Mníšku pod Brdy takú pivničku na záhrade, má tam asi 250 fliaš a mám pocit, že som ich zanedbával a zliezli z nich etikety a urobím utajenú degustáciu a kamaráti budú hádať, čo dostávajú za víno,“ prezradil ako si kráti čas čakaním na hlavnú divadelnú sezónu.

Na začiatku zimy sa opäť vráti do jedného z jeho obľúbených predstavení a pripravený je aj na ďalšie ponuky. „Hrajem v zimnom muzikáli Vianočný zázrak, veľmi sa na to teším a Oldo Lichtenberg mi sľúbil, že na mňa mysli ešte s nejakou ďalšou úlohou, tak ja si rád niečo skúsim. Som usilovný v práci v rozhlase, tam sa vysielanie nezastaví,“ prezradil Rosák, ktorý sa teraz venuje moderovaniu v tejto rádiovej podobe.