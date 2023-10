Ako dievčatko rozplakala slávneho režiséra v talentovej šou.

Patrícia Burda Janečková (†25) ohúrila Česko a Slovensko ako mladučká talentovaná speváčka. V roku 2010 vyhrala súťaž Talentmania a všetci verili, že má pred sebou sľubnú kariéru. Tak sa aj stalo a jej talent nezapadol prachom. V speve sa jej darilo a mala množstvo fanúšikov, ktorým však pred rokom a pol oznámila smutnú správu. Len ako dvadsaťštyri ročná musela pozbierať všetky svoje sily a začať boj s rakovinou prsníka. Svoj stav a liečbu nezatajovala a pravidelne sa zdôverovala so svojim zdravotným stavom, a to nielen fyzickým ale aj psychickým. V lete sa speváčka tešila, že sa jej chorobu darí dostať pod kontrolu a dokonca sa stihla aj vydať. Trvdila, že nie je čas čakať a svoje áno povedala hercovi Vlastimilovi Burdovi. Všetko vyzeralo byť na dobre ceste, preto v nedeľu všetkých prekvapila správa, že speváčka boj s rakovinou prehrala.



Zdrvený

Táto správa dostala aj mnoho tvári zo slovenského a českého šoubiznisu. Umelci ako Nela Pocisková, Miro Jaroš, Marián Čekovský a ďalší vyjadrujú úprimnú sústrasť rodine a Patrícii posielajú odkazy do neba. Tento fakt vzal aj českého režiséra Zdenka Trošku (70), ktorý patril k jej najväčším obdivovateľom. ,,Už vtedy v Talentmánii, kde som bol porotcom, som povedal, že toto dievča vyhraje, pretože má jasný dar od Pána Boha. Neboli sme v kontakte, ale vedeli sme o sebe. Sledoval som jej úspechy. Je to velikánska škoda a je mi to veľmi ľúto“ povedal pre český portál Blesk.cz. Režiséra kontaktovala aj naša redakcia, no s rozžialeným hlasom sa už na veľa nezmohol. ,,Prosím o to, aby som už nič nemusel hovoriť. Už som sa vyjadril“ skonštatoval smutne a poďakoval za pochopenie. Ešte ako dvanásťročnej jej počas súťaže povedal silné slová a dokonca ho spevom aj rozplakala. „Ak existujú anjeli, určite spievajú ako ty,“ veríme teda, že už je medzi nimi.