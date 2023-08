V kresle si posedel niekoľko hodín a zachránili ho „oblbováky“.

Hudobný producent a scenárista Jaro Slávik (49) púta pozornosť nielen svojou výškou a širokými plecami, ale roky nosil aj svojský účes. Ako najväčší kat v talentovej šou sa zviditeľnil otvoreným slovníkom a „čírom“ na hlave. To je však už dávnejšia minulosť. On aj diváci si museli zvyknúť, že sa v poslednom čase objavoval ostrihaný na koleno. Nebolo to z rozmaru, ale preto, že mu začali vypadávať vlasy. A Slávik sa rozhodol pre rázny krok.

Odkopíroval Eltona Johna

Ešte keď mal husté vlasy, hovoril, že ak mu začnú odchádzať, určite skúsi transplantáciu. Za to, že mal vo veci jasno pomerne skoro, môže slávny spevák. „Keď som ako chalan videl, že si ju dal urobiť Elton John, okamžite som skonštatoval, že je to výborná vec, a ak sa mi stane niečo podobné, podstúpim ju aj ja.“ Ten čas nastal práve teraz. „V niektorých častiach hlavy mi vlasy rástli a v niektorých už nie. Viem, že ľudia si zvykli na môj úplne krátky strih, ale kto ma pozná, vie, že mne nezáleží na tom, čo hovoria ostatní. Tak som sa na to, po sedeniach na klinike, dal.“

Dalo sa to vydržať

Dĺžka transplantácie závisí od toho, koľko vlasov klientovi pred zákrokom zostane. Ak ich je ešte dostatok, stačia dve krátke sedenia. Koľko ich potreboval Jaro? „Nepamätám si to presne, pretože som mal veľmi dobrý ,oblbovák‘. Zdá sa mi, že nejaké tri alebo štyri hodinky.“ Bolesť je vraj individuálna, no Jaro si pochvaľoval hlavne utlmujúce lieky, ktoré mu pred zákrokom dali. „Určite si viacerí myslia, že je to veľmi bolestivé. V skutočnosti trošku je, ale tým, že si dávam do poriadku aj iné zdravotné problémy, nebolo to až také hrozné, aby som povedal, že sa to nedá vydržať. Samozrejme, že keď vám z hlavy niečo vyberajú, a je to aj osemsto kusov vláskov, a po jednom, nie je to príjemné. Bez umŕtvenia si to neviem predstaviť. Pri dvojstom vlase by to asi prestalo baviť všetkých,“ rozosmial sa.

Uprednostnil Slovensko

Umelec cestuje veľa po svete, kde transplantácia vlasov už dávno nie je žiadnou novinkou. Napriek tomu sa zveril do rúk slovenskému lekárovi. „Veľa ľudí v mojom okolí išlo na zákrok do Turecka či Pakistanu. Ja som sa však o tom bavil s vizážistom Milanom WTF Švingálom, ktorý ho podstúpil tiež, a skonštatovali sme, že v zahraničí by to bolo zložitejšie. Navyše Milan mal dobrú skúsenosť aj u nás doma." „Transplantáciu vlasov som sa rozhodol podstúpiť, lebo sa mi nepáčili línie môjho čela, teda tvar, ako mi na čele vyrastali vlasy. Mám to už takmer rok a vyrastené to mám skoro všetko. Myslím si, že výsledok je viditeľný, a som spokojný. Robili mi to asi osem hodín, “ zaspomínal Milan, na odporúčanie ktorého sa o novú hrivu prihlásil Slávik.

Opäť potrebuje hrebeň

Oslovili sme aj lekára Jána Popoviča, ktorý mu zákrok robil. Vysvetlil, ako prebieha. „Je to realokácia, znovurozdelenie vlasových jednotiek. Z darcovskej zóny, teda zo zadnej časti hlavy, sa implantujú do oblastí postihnutých plešatosťou. Po predchádzajúcom vytýčení vlasovej línie cieľovej zóny sa celá hlava najskôr ostrihá na dĺžku vlasov maximálne jeden milimeter. Nasleduje extrakcia vlasových jednotiek v požadovanom množstve, ktoré sa následne implantujú do označenej cieľovej zóny.“



Keďže Slávik mal predtým krátke, ale už sivé vlasy, tak aj teraz mu rastú nové v tejto farbe. Na otázku, aký strih bude nosiť v budúcnosti, ešte nevedel odpovedať. „Teraz ste ma nachytali. Nerozmýšľal som nad tým, ale už by som asi mal, keďže mi tak rastú,“ zamyslel sa. Čoskoro si už len tak neprehodí mikinu cez hlavu, bude sa musieť aspoň trochu učesať. „To je ako s tými ženami, ktoré majú augmentáciu hrudníka. Zrazu si musia kupovať iné podprsenky. No a ja si budem musieť opäť zvyknúť na česanie.“