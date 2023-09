Jaromír Soukup urazil už nemálo osobností. Jiřina Bohdalová mu to vrátila aj s tvrdým odkazom.

Je známe, že Jiřina Bohdalová (92) je hereckou ikonou už roky. Nevychovaný mediálny magnát Jaromír Soukup (54) rozhodne nemá úctu ani k starším osobnostiam. Legendárnu herečku nedávno hlúpo urazil, čo mu samozrejme nedarovala. Soukup v jednom svojom programe totiž tvrdil, že Bohdalová by vo svojom veku už nemala nakrúcať.

Slávna herečka expartnera Agáty aHanychovej vysmiala. Prehovorila pre web eXtra.cz. "Pán Soukup na Barrandove hovoril, že by som už nemala nakrúcať, pretože som stará. Tak napriek tomu som nakrútila nový film, samozrejme o starej pani,“ vysvetlila s humorom milovaná Jiřina Bohdalová. Volá sa Svätá pod taktovkou Jiřího Stracha a Marka Epsteina.



Leto mala herečka pracovné. V novom filme stvárňuje vitálnu ženu vo vyššom veku, ktorá píše knihu v svojom živote v stalinistickom Sovietskom zväze. Herečka vyzerá byť vo výborne forme, filmoví maskéri jej dokonca museli dorábať vrásky.



Herečka mala pred pár mesiacmi aj vážne zdravotné problémy. Minulý rok prekonala pľúcnu embóliu. Chvíľami to s českou hereckou ikonou nevyzeralo vôbec dobre. Aktuálne sa jej pracovne darí a zdravie má v poriadku. Jej elán a energia je stále nákazlivá. "Recept je jednoduchý. Stále niečo robím. Som veľmi činorodý človek, ktorý neobsedí. To by som odporúčala všetkým. Neseďte doma, ale niečo robte,“ dodala Bohdalka na záver.