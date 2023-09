Partnera zo šoubiznisu nechcela, ale zariekaného chleba najväčší krajec. Zaľúbila sa do najznámejšieho slovenského rapera.

Sedeli na terase reštaurácie, jedna v neprehliadnuteľnom klobúku, druhá so slnečnými okuliarmi na očiach, vraj sa nestihla namaľovať. Sú kamarátky a slovami na adresu tej druhej sa navzájom dojali. S moderátorkou JASMINOU ALAGIČOVOU (34) a rodinnou priateľkou Gabrielou Rumanovou, ktorá povedala tiež k veci pár zaujímavých viet, sa zhovárala FELÍCIA BORONKAYOVÁ.

Narodili ste sa v nemeckom Stutt­garte, kde je oveľa vyššia životná úroveň. Nebolo by vám tam možno lepšie?

Nikdy som nad tým neuvažovala, ja sa cítim doma tu. Naša rodina sa zo Stuttgartu presťahovala na Slovensko, keď som mala len štyri roky. Rodičia sa zoznámili na bratislavských Zlatých pieskoch. Môj otec, Bosniak, tu mal boxerský zápas, mamina je Slovenka. Keď sa vzali, usadili sa v Nemecku, tam sme sa so sestrou narodili a potom sme prišli na Slovensko. Keďže som v dospelosti mala možnosť robiť to, čo ma baví, a rozvíjať sa v tom, nikdy som neskúmala, obrazne povedané, či je u susedov zelenší trávnik.

Jasmina s otcom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CcTP5C9IODa/

Dnes ste tu vydatá, máte syna. Dominika Cibulková sa pochválila, že odkedy sa stala druhý raz mamou, má okolo seba päť či šesť ľudí, ktorí jej pomáhajú. Koľko ľudí potrebujete vy na bežné fungovanie?

Nikoho a všetkých. Viem fungovať aj sama, ale som šťastná, že nemusím. Mám iba gazdinú. Ale to, čo spomínala Dominika, kvitujem a dopriala by som to každej žene, aby mala čas pre seba a aby vedela deti vychovávať s väčším pokojom a láskou. Lebo ak ste s nimi nonstop, veľakrát vám ujde hlas, rupnú nervy, ale keď si viete sily rozložiť s niekým, kto vám pomôže, materstvo je oveľa jednoduchšie. Mne pomáhali babky a bolo to skvelé. Som presvedčená o tom, že starí rodičia sú veľmi dôležití pri výchove a v prítomnosti dieťaťa a aj pre vás je to fajn. Babky sa striedajú.

Gabriela: Ty máš vlastne tri.

Jasmina: Vlastne áno, my máme tri babky. Bodaj by všetky matky mali takéto možnosti, ak to materstvo nezvládajú v takom šťastí, aké by chceli mať.

Jasmina s mamou. Zdroj: Instagram

Ako ste prišli k tretej babke?

To je mamina našej kamarátky, vždy nám bola veľmi blízka. Začala mi vypomáhať so Sanelom, pretože moja mama žije vo Viedni, Patrikova v Piešťanoch, a keď som potrebovala len na chvíľočku vybehnúť, bola to ona, kto mi pomohol. A tak sme sa prepojili, že je plnohodnotnou babkou.

Gazdiná sa stará len o dom alebo aj varí?

Nie, varím ja, to je moje, milujem to. Varím každý deň, lebo si myslím, že doma má byť navarené. Som stará škola absolútne stotožnená s tým, že žena vytvára pocit domova. Aj v kuchyni. Robím to s láskou, ja som sa pre to narodila.

Vo vašej domácnosti sa, aspoň podľa vášho a manželovho Instagramu, stále niečo deje. Nedávno ste priznali kúpu, citujem, „zbytočne drahého gauča“ do domu v Malinove a že v byte v Ligete to budete riešiť inak.

Pred štyrmi alebo piatimi rokmi, keď sme sa nasťahovali do Malinova, sme kúpili naozaj príšerne drahý gauč, ale môj muž je taký, že keď si niečo obľúbi, tak to je ono a hotovo. Tak som si povedala, že teraz, keď zariaďujeme nehnuteľnosť v Ligete, máme ponaučenie – na niektorých veciach vôbec netreba šetriť, ale na iných môžete s úplným prehľadom. Takže tam bude síce urobený na mieru, ale za normálne peniaze.

Aktuálne teda zariaďujete tento byt.

Zariaďujem a robím aj vizualizáciu chaty, lebo to je prekvapenie pre Patrika, nemôže o nej nič vedieť. Presnejšie vie, že staviam chatu, ale nevie, kde to je, ako bude vyzerať, nič. Zobrala som si to na „triko“, všetko tam riešim a platím ja. Je to poďakovanie Patrikovi za to, čo nám dal. Aby som aj ja niečo priniesla do rodiny.

Vrbovskí majú nehnuteľnosť aj v Dubaji. Zdroj: jasmina_alagic/instagram

Dom v Malinove, byt v Ligete, chata, apartmán v Dubaji. Máte už predstavu, ako budete všetky tieto nehnuteľnosti používať?

Malinovo je náš absolútny domov, naša základňa. Myslím si, že až čas ukáže, kde kedy budeme. Každá z týchto nehnuteľností je však výborná investícia. Toto nie sú rozmary v tom zmysle, že potrebujeme mať päť domácností. Je to preto, lebo v nich máme uložené peniaze, ktoré narastajú, lebo sme kupovali veci, ktoré dávajú zmysel. Uvidíme, či bude Liget naším mestským bytom, keď bude mať malý veľa krúžkov a bude to s ním náročnejšie. Zatiaľ sme si to predstavovali tak, že polovicu týždňa budeme tu, potom odídeme na víkend do domu a na väčšie prázdniny budeme chodiť na chatu. Okrem toho často cestujeme aj na mesiac preč, tak na to bude možno dobrý ten Dubaj. Všetky nehnuteľnosti sú však prioritne investíciou, až potom budeme riešiť ich užívanie.

