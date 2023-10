Partnera zo šoubiznisu nechcela, ale zariekaného chleba najväčší krajec. Zaľúbila sa do najznámejšieho slovenského rapera.

Sedeli na terase reštaurácie, jedna v neprehliadnuteľnom klobúku, druhá so slnečnými okuliarmi na očiach, vraj sa nestihla namaľovať. Sú kamarátky a slovami na adresu tej druhej sa navzájom dojali. S moderátorkou JASMINOU ALAGIČ (34) a rodinnou priateľkou Gabrielou Ruman, ktorá povedala tiež k veci pár zaujímavých viet, sa zhovárala FELÍCIA BORONKAYOVÁ.

Jedenásty ročník Talentu je v plnom prúde. Čo pre vás okrem toho, že vidíte veľa zaujímavých čísel, znamená?

Talent je mojou absolútnou srdcovkou asi preto, že som prvýkrát dostala dosť veľký priestor v televízii, ktorý keď sa už tretíkrát zopakoval… ja som si totižto druhýkrát myslela, že ostatní moderátori nedvíhali. (Smiech.) Ale keď vás niekto zavolá moderovať takúto šou tretíkrát, verím tomu, že sú so mnou spokojní. Podľa mňa preto, lebo je to fakt srdcovka, ani nemám pocit, že to moderujem, ale že ja za seba ako Jasmina sprevádzam týmto programom divákov. Navždy to asi aj zostane mojou srdcovkou. Okrem toho, ako vás to obohacuje o to všetko, čo tam vidíte a máte možnosť zažiť, keď ste mnohokrát súčasťou tých čísel.

Každý rok sa tam nájde niekto, kto po vás hádže očkom…

Áno?

Nevšimli ste si?

Ja si asi naozaj nevšímam, keď po mne hádžu oči, či? Nejako som to nezaregistrovala ani minulé ročníky.

A čo vlani jeden z tých dvoch Francúzov?

Aha, áno, vy to máte ale napozerané! Už som zabudla. Jasné. Tak ako som zabudla na nich, asi som zabudla aj na kohokoľvek iného, lebo ja mám „furt“ oči len pre môjho muža.

ČeskoSlovensko má talent je Jasminina srdcovka. Zdroj: TV JOJ

K nemu sa ešte dostanem, ale teraz tu sedíte s Gabrielou Rumanovou, ktorá je vaša manažérka, a vidím, že ste aj kamarátky. Kedy sa to udialo?

Jasmina: No, Gabinečka, ty povedz!

Gabriela: V roku 2015 prišla do Fashion TV, lebo chcela byť moderátorkou, a keď som ju zbadala, vedela som – túto si vyberiem.

Jasmina: … ale naťahovala ma ako gumu v gatiach, tak toto by mi v živote nenapadlo.

Gabriela: V tretej epizóde som povedala, kto postupuje, takže všetky ostatné si mysleli, že skončili. Vrátane Jasminy. A jej som povedala, že ona nepotrebuje ísť do finále, lebo ju som si už vybrala. Asi rok, rok a pol sme mali profesionálny vzťah a v istom momente sa preklopil do priateľstva. Lepšie sme sa spoznali, viac sme spolu cestovali a trávili čas. Dnes môžem povedať, že sme soul­mates, spriaznené duše.

Jasmina: Som presvedčená, že sme, určite. Zo začiatku bola pre mňa Gabika ako z filmu Diabol nosí Pradu, ale poviem prečo. Nie preto, že by bola krutá, bola veľmi profesionálna a ja som bola ako odtrhnutá z reťaze. Na Gabike som obdivovala všetko, ako sa správa, oblieka… A potom, ani neviem ako, práca sa hromadila, náš spoločný čas bol intenzívnejší, a keď niekam cestujete, už sa nebavíte len o práci. Zabŕdnete aj do názorov, do sú­kromia a tam to nejako „zakliklo“, ale veľmi prirodzene. Práve pred chvíľou sme sa o tom rozprávali. Gabika a Karol majú veľmi silné prepojenie aj so Sanelom, ale ona to cíti ešte asi intenzívnejšie a ani ja nechápem, ako to ten malý tak na­v­nímal. Gabika a Karol sú naozaj súčasť našej rodiny, a keď ďakujeme večer Pánbožkovi, tak si všetkých vymenujeme a oni dvaja sú vždy tam.

Býva pri ďakovaní aj Patrik?

Ja so Sanelom to robievame a rozprávame sa o tom s Patrikom, ale nechcem hovoriť za neho. Viem však, že je Bohu tiež veľmi vďačný za to, aký život žije.

Vzťah Gabriely Ruman a Jasminy Alagič sa zmenil z profesionálneho na priateľský. Zdroj: Archív Gabriely Ruman

Dá sa teda povedať, že Gabriela je aj vaša najlepšia kamarátka?

Je to moje všetko. Úplne. Drží si svoju profesionalitu, ale zároveň s ňou viem všetko preberať ako s najlepšou kamarátkou, s mamou. Nazvať ju len manažérkou sa mi zdá málo. Je to niečo oveľa hlbšie.

S Milanom „WTF“ Švingálom ste kamaráti tiež dlhé roky. Oblieka vás?

Momentálne mám na sebe gate z jeho dielne. Miňo je vlastne pri všetkom, čo moderujem a robím, je vizážista, stará sa o mňa, sme spolu veľmi intenzívne, dnes ideme spolu na večeru.

Zdá sa, že máte šťastie na dlhodobé priateľstvá, čo je dnes vzácnosť.

My si uvedomujeme, že čo sa biznisu týka, je veľmi vzácne nájsť niekoho, komu môžeš absolútne veriť. Napríklad ja neviem, koľko takých ľudí v mojom okolí, pri ktorých môžem povedať, že za nich dám ruku do ohňa, poznám. Preto si veľmi uvedomujem, čo máme.

Jasmina s otcom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CcTP5C9IODa/

Varím každý deň, lebo si myslím, že doma má byť navarené. Som stará škola stotožnená s tým, že žena vytvára pocit domova. Jasmína Alagičová

Narodili ste sa v nemeckom Stutt­garte, kde je oveľa vyššia životná úroveň. Nebolo by vám tam možno lepšie?

Nikdy som nad tým neuvažovala, ja sa cítim doma tu. Naša rodina sa zo Stuttgartu presťahovala na Slovensko, keď som mala len štyri roky. Rodičia sa zoznámili na bratislavských Zlatých pieskoch. Môj otec, Bosniak, tu mal boxerský zápas, mamina je Slovenka. Keď sa vzali, usadili sa v Nemecku, tam sme sa so sestrou narodili a potom sme prišli na Slovensko. Keďže som v dospelosti mala možnosť robiť to, čo ma baví, a rozvíjať sa v tom, nikdy som neskúmala, obrazne povedané, či je u susedov zelenší trávnik.

Dnes ste tu vydatá, máte syna. Dominika Cibulková sa pochválila, že odkedy sa stala druhý raz mamou, má okolo seba päť či šesť ľudí, ktorí jej pomáhajú. Koľko ľudí potrebujete vy na bežné fungovanie?

Nikoho a všetkých. Viem fungovať aj sama, ale som šťastná, že nemusím. Mám iba gazdinú. Ale to, čo spomínala Dominika, kvitujem a dopriala by som to každej žene, aby mala čas pre seba a aby vedela deti vychovávať s väčším pokojom a láskou. Lebo ak ste s nimi nonstop, veľakrát vám ujde hlas, rupnú nervy, ale keď si viete sily rozložiť s niekým, kto vám pomôže, materstvo je oveľa jednoduchšie. Mne pomáhali babky a bolo to skvelé. Som presvedčená o tom, že starí rodičia sú veľmi dôležití pri výchove a v prítomnosti dieťaťa a aj pre vás je to fajn. Babky sa striedajú.

Jasmina s mamou. Zdroj: Instagram

Gabriela: Ty máš vlastne tri.

Jasmina: Vlastne áno, my máme tri babky. Bodaj by všetky matky mali takéto možnosti, ak to materstvo nezvládajú v takom šťastí, aké by chceli mať.

Ako ste prišli k tretej babke?

To je mamina našej kamarátky, vždy nám bola veľmi blízka. Začala mi vypomáhať so Sanelom, pretože moja mama žije vo Viedni, Patrikova v Piešťanoch, a keď som potrebovala len na chvíľočku vybehnúť, bola to ona, kto mi pomohol. A tak sme sa prepojili, že je plnohodnotnou babkou.

Gazdiná sa stará len o dom alebo aj varí?

Nie, varím ja, to je moje, milujem to. Varím každý deň, lebo si myslím, že doma má byť navarené. Som stará škola absolútne stotožnená s tým, že žena vytvára pocit domova. Aj v kuchyni. Robím to s láskou, ja som sa pre to narodila.

Jasmina, Patrik a Sanel. Zdroj: jasmina_alagic/instagram

Vo vašej domácnosti sa, aspoň podľa vášho a manželovho Instagramu, stále niečo deje. Nedávno ste priznali kúpu, citujem, „zbytočne drahého gauča“ do domu v Malinove a že v byte v Ligete to budete riešiť inak.

Pred štyrmi alebo piatimi rokmi, keď sme sa nasťahovali do Malinova, sme kúpili naozaj príšerne drahý gauč, ale môj muž je taký, že keď si niečo obľúbi, tak to je ono a hotovo. Tak som si povedala, že teraz, keď zariaďujeme nehnuteľnosť v Ligete, máme ponaučenie – na niektorých veciach vôbec netreba šetriť, ale na iných môžete s úplným prehľadom. Takže tam bude síce urobený na mieru, ale za normálne peniaze.

Aktuálne teda zariaďujete tento byt.

Zariaďujem a robím aj vizualizáciu chaty, lebo to je prekvapenie pre Patrika, nemôže o nej nič vedieť. Presnejšie vie, že staviam chatu, ale nevie, kde to je, ako bude vyzerať, nič. Zobrala som si to na „triko“, všetko tam riešim a platím ja. Je to poďakovanie Patrikovi za to, čo nám dal. Aby som aj ja niečo priniesla do rodiny.

Dom v Malinove, byt v Ligete, chata, apartmán v Dubaji. Máte už predstavu, ako budete všetky tieto nehnuteľnosti používať?

Malinovo je náš absolútny domov, naša základňa. Myslím si, že až čas ukáže, kde kedy budeme. Každá z týchto nehnuteľností je však výborná investícia. Toto nie sú rozmary v tom zmysle, že potrebujeme mať päť domácností. Je to preto, lebo v nich máme uložené peniaze, ktoré narastajú, lebo sme kupovali veci, ktoré dávajú zmysel. Uvidíme, či bude Liget naším mestským bytom, keď bude mať malý veľa krúžkov a bude to s ním náročnejšie. Zatiaľ sme si to predstavovali tak, že polovicu týždňa budeme tu, potom odídeme na víkend do domu a na väčšie prázdniny budeme chodiť na chatu. Okrem toho často cestujeme aj na mesiac preč, tak na to bude možno dobrý ten Dubaj. Všetky nehnuteľnosti sú však prioritne investíciou, až potom budeme riešiť ich užívanie.

Kto má väčšieho investičného ducha? Vy alebo Patrik?

Ja. Som veľmi šťastná, že sa nám darí, ako sa nám darí. Poznám však veľa ľudí, ktorým sa dobre darilo, potom sa im prestalo a museli začať akoby odznova. Ja chcem, aby sme mali pekný životný štandard celý život. Nemusí byť úplne vysoký, nech je pekný, povedzme, ako teraz, a v tejto rovine by mohol pokračovať, kým tu budeme.

Vrbovskí vlastnia nehnuteľnosť aj v Dubaji. Zdroj: jasmina_alagic/instagram

Vidíte investovanie prioritne v realitách?

Ja asi áno, mám k nim vzťah. Nemyslím si, že sú jedinou a najlepšou investíciou, aká je možná, v tom sa nevyznám, ale toto mám rada, a preto (klope na stôl) sa nám tie veci potvrdili, mňa to baví, ja to rada sledujem.

K čomu má v rámci investovania vzťah Patrik? Okrem tenisiek.

K nám. On investuje hlavne do nás. Má ešte dve „fighterské“ organizácie, ale do čoho naozaj investuje, to sú hudba a klipy, lebo on to robí úplne inak a na inej úrovni, čo aj vidno, lenže to si vyžaduje peniaze. Dá obrovské peniaze za klip, lebo je to jeho vizitka, ktorá tu po ňom zostane navždy. Tenisky už nezbiera, veľakrát ich aj dostane. Oblečenie si kupuje, vizáž ho svojím spôsobom živí, ale „neulietava“ si na tom už tak ako kedysi.

Hovorili ste, že mestský byt bude fajn, keď bude mať Sanel školu a krúžky, ale to je ešte trochu ďaleko.

Krúžky už má…

Influencing je super, ale buďme niekým aj v reálnom živote. Lebo keď budeme raz offline, je dobré vedieť, kým sme boli online. Jasmína Alagičová

Rodičia pripravili Sanelovi na štvrté narodeniny štýlovú párty. Zdroj: instagram/jasmina_alagic

Taký malý? Aké?

Učí sa korčuľovať a potom bude chodiť na hokej, vrátil sa k tancu, k hiphopu, má plávanie a angličtinu. Sanel je vyťažený zhruba už od dvoch rokov. Je to pre neho zábava a všetky krúžky si vybral sám, jedine angličtinu sme mu pridali my.

Pred mesiacom dokonca naspieval svoju prvú pesničku v profesionálnom štúdiu. Náhoda? Zámer?

Sanel chcel ísť do štúdia, nonstop spieva, rapuje, od jedného roka počúval Jacksona, možno ťažšiu hudbu ako deti bežne počúvajú. Veľmi dobrý hudobník nám povedal, že sa javí, že má absolútny sluch, zopakuje všetko presne…

… ako pred niekoľkými dňami, keď stál za bubnom, za ktorým ho nebolo ani vidieť, ale myslím, že mu to išlo veľmi dobre...

Či k tomu v budúcnosti bude mať vzťah, uvidíme. Zatiaľ chodí veľmi rád s apom. Včera boli boxovať, predtým v štúdiu, asi to kopíruje od neho. Nerobíme z neho výnimočné dieťa, samozrejme, z môjho pohľadu výnimočný je a bude, len teda nechcem, aby mal pocit, že je lepší ako iné deti.

Neviem, ako ste na tom so spevom vy, ale hudobný talent má zrejme po otcovi. A po vás?

S každým sa rád rozpráva, miluje ľudí, to má určite po mne, a potom sú tam ešte dobre nakombinované veci. Patrik a ja máme špecifický humor, z každého niečo zdedil. Po mne má určite lásku k životu a veľkú vďaku. Každý deň za niečo ďakuje, koľkokrát nám ruky bozkáva, čo nikde nevidel. Takto poďakuje za nejakú vec. Pritom to nie je chlapec, ktorý by nemal. Všetko si váži.

Musíte byť na neho občas aj prísna alebo netreba?

Myslím si, že od Boha dostal dobrú povahu, ale, samozrejme, vie mu šibať a vie sa rozbesniť, najmä ak má vedľa seba svojho bratranca alebo „kumpánov“, s ktorými sa dobre cíti. Prísnejšia som jednoznačne ja, trávim s ním najviac času. Potrebujem, aby vedel, kde sú jeho mantinely a kedy je to už priveľa. Zároveň sa hýbem medzi montessoriovskou výchovou a zdravým rozumom; snažím sa, aby slobodne rástol, ale ak by mal ohroziť seba alebo niekoho iného, vtedy viem rázne zakročiť.

Patrik si Jasmina začal všímať, keď moderovala SuperStar. Zdroj: instagram

Nedávno ste si zaspomínali na prvé rande s Patrikom, vraj ste mali isté obavy...

To nebolo ani rande. Po niekoľkomesačnom písaní sa ma spýtal, či ma môže prísť pozdraviť. Stretli sme sa normálne na parkovisku. Mala som na neho pol hodiny, lebo ma pozvali na nejakú oslavu. Lenže z našej debaty sa stali tri hodiny a oslavu som zrušila. Veľmi skoro som zistila, že toto nie je človek, od ktorého by som chcela hneď odísť. Myslím si, že to mal podobne, lebo ešte v ten večer mi napísal intenzívnu správu a odvtedy to už išlo.

Ja som si vtedy hovorila, prečo ste taká nesvoja. Lebo, veď dobre, Rytmus bol už niekto, ale zase vy ste žena, ktorú si vybral on, tromfy boli vo vašich rukách.

Ja to mám tak s každým, s kým sa stretnem prvýkrát, pretože neviem, či sa budeme mať o čom rozprávať. Nešlo ani tak o Patrika, i keď on je v mojich očiach veľké meno v rámci Slovenska, ale asi to bolo aj tým, že som sa stretla s niekým, s kým som sa predtým nerozprávala. Viete, kým stres opadne, chvíľočku to trvá. Pri Patrikovi trval len päť minút.

Gabriela: Ale povedz, kedy ste sa stretli úplne prvýkrát! Dva roky predtým, tuším v roku 2016, bola prezentácia áut v Danubiane a ona robila rozhovory pre Fashion TV…

Jasmina: … nešťastná, lebo ja som už vlastne mala všetko hotové, sedela som v aute, že idem preč. A zrazu mi volali z produkcie, vráť sa, ešte jeden rozhovor, prišiel Rytmus. Ja „nasratá“, lebo už som si myslela, že budem mať doma vyložené nohy, a on s tým, že rozhovory ho už mierne otravujú, sme mali jeden urobiť na zadnom sedadle auta. S týmito energiami, bolo to naozaj veľmi vtipné…

Gabriela: … a ja som to video vytiahla na ich svadbe. Keby ste videli ten rozhovor, dve osoby, ktoré nechcú mať nič spoločné. On otrávený, ona otrávená, hostia na svadbe sa na tom výborne zabávali.

Kde si vás zase našiel po dvoch rokoch?

Jasmina: Keď som moderovala SuperStar, začal mi písať na Instagrame. Bol veľmi príjemný a absolútne nikam to nesmerovalo, bol to proste „čávo“ zo šoubiznisu, ktorý to má nejako „nakukané“, a skonštatoval, že je super, že je tu v rámci moderovania nejaká nová tvár. Dával mi rady, ale bol veľmi príjemný.

Svadobná. Zdroj: Archív NMH

Tak takto začal. Pamätal si vás z toho rozhovoru v aute?

Určite.

Život je nevyspytateľný.

Nikdy neviete. Ja som tesne predtým hovorila, že ak by som mala mať vážneho partnera, tak určite nie zo sveta šoubiznisu, no osud mi nadelil ešte väčší kus. Túžila som mať úplne normálny život, ale ja ho vlastne žijem doma s rodinou. Toto bola jedna z vecí, ktorej som sa bála – či to nezmení mňa, moje nastavenie a to, čo na živote najviac milujem, tieto najobyčajnejšie obyčaje, ale moja hlava zostala extrémne pri zemi a za to som najviac vďačná.

Už o tom bola reč. Vy ste na sociálnych sieťach veľmi úprimná, otvorene hovoríte o všetkom. Nevracia sa vám to občas v zlom?

Nikdy. Zo začiatku bolo možno takých vecí ešte viac, nesúviseli však s tým, ako sa vyjadrujem, súviseli s inými vecami. Inak si nepamätám správu, v ktorej by mi vyčítali, že som niečo prepískla, ľudia vedia, že to hovorím sama za seba. Každý môže mať iný názor a, úprimne, aj keď som v niektorých veciach sebakritická, dovolím si tvrdiť, že nešírim nič, čo by mohlo byť zlé alebo by sa to dalo zle pochopiť.



Práve to, že ma ľudia spoznajú na Instagrame a neskôr v osobnom živote a stále vidia toho istého človeka, je to, čo chcem. Veľmi veľa profilov je založených na nejakej identite, ktorú si museli vybudovať, a ja som šťastná, že môžem byť všade sama sebou. Mám obrovskú základňu úžasných ľudí, ktorí mi píšu aj o svojom živote, a mňa by mrzelo, keby som na nich niečo hrala.

Na sociálnych sieťach, Patrik má svoje, sa nejako koordinujete?

Vôbec, je to všetko autentické, každý si robí to svoje.

A staráte sa o ne sama? Lebo to žerie dosť času.

Myslím si, že niektorí ľudia na sociálnych sieťach to dosť nafukujú. Stále chcem, aby sa vedelo, že to je príjemná vec. Je to naša práca, ale ani zďaleka taká náročná ako iné práce, ktoré sú od-do každý deň. A na záver by som chcela zdôrazniť, že influencing je super, ale buďme niekým aj v reálnom živote. Lebo keď budeme raz offline, je dobré vedieť, kým sme boli online.