Jasmina a Rytmus syna príliš ukazovať nechcú, ale teraz... Jedna vec všetkým udrel a do očí, fanúšik to ani jasnejšie napísať nemohol.

Jasmina nikdy nešetrila na sociálnej sieti vyznaniami na adresu svojho muža Patrika Vrbovského a keď prišiel na svet ich syn Sanel, vyznávala sa aj z lásky k nemu. Aj nedávno pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov zavesila na sociálnu sieť fotku s vyznaním. "Moji chlapci, ktorým koluje v žilách (aj) rómska krv, pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov vám dvom chcem z celého srdca poďakovať, že ste požehnali môj život, temperament, nenormálnou dávkou lásky, nadhľadom a obrovským množstvom neustálej hudby! Som hrdá, že som Vaša! Ľúbim vás!" napísala šťastná manželka a mama Jasmina.

S Rytmusom a Sanelom naozaj pôsobia ako rodinka úžasných, veď pozrite, aký nežný tato je z drsniaka Rytmusa, keď sa k nemu jeho Sanel pritúli. Fanúšička to vystihla, keď k videu otca a syna napísala: "Skutočné šťastie je to, keď k vám vlastné dieťa beží bez toho, že máte niečo v ruke. Veľká pravda a šťastie. Pre matku najkrajší pohľad." A rovnako aj pre Rytmusa, ktorý si Sanela privinul a vybozkával.

Pravdou je, že malého Sanela doposiaľ verejnosť poriadne nevidela, lebo ho jeho rodičia vždy odfotia tak šikovne, aby veľa neprezradili. Sanel však rastie ako z vody, a tak viacerí vtipne poznamenali, že nebude dlho trvať, a Sanel si založí účet na sociálnej sieti už sám. A skrývať sa zrejme nebude. Zatiaľ sa fanúšikovia snažia jeho podobu dedukovať aspoň z dostupných fotiek.

No Jasmina nedávno zavesila na sociálnu sieť takú fotku Rytmusa so Sanelom, že všetci mali hneď jasno, a aj to patrične dali najavo v komentároch. Pozrite si foto, čo im udrelo do očí. Toto sa nedalo prehliadnuť!