Okolo vzťahu Agáty a Soukupa bolo podozrivo ticho a tu je výsledok. Jaromír asi nečakal, že to takto dopadne.

Keď Jaromír Soukup pred dvomi na tlačovke ohlasoval novú šou na TV Barrandov Agáta Jaromíra Soupkupa, uviedol, že program bude trvať dovtedy, kým bude trvať jeho vzťah s Agátou Hanychovou. Nebude vzťah, nebude šou, mal jasno. Prešlo len zopár týždňov, a programu Agáta Jaromíra Soukupa je koniec, Agáta už má dokonca aj náhradu za Jaromíra. Otázne je, či je koniec aj vzťahu Agáty a Soukupa.

A pritom, keď sa prevalil vzťah Jaromíra Soukupa a Agáty Hanychovej, vyvolal obrovský záujem. A keď Agáta do živého vysielania na sociálnej sieti prizvala aj svojho nového partnera, bola z toho hotová šou. A keďže Jaromír Soukup je okrem iného majiteľom aj TV Barrandov, práve vtedy akosi vzišiel nápad na názov novej šou Agáta Jaromíra Soukupa.

Čo bolo spočiatku myslené ako žart, však podnikavá dvojica hneď využila a chopila sa príležitosti. No prešlo len zopár týždňov, Agáta skončila v nemocnici, a ich spoločná šou sa nečakane skončila. Navyše, v ostatnom období je okolo dvojice až podozrivo ticho, no keď sa Hanychovej na asociálnej sieti priamo opýtali, ako to oni dvaja spolu majú, Agáta vyvrátila, že by bol medzi nimi koniec. Dôkazom o tom, že Agáta v kontakte so Soukupom stále je, by mohlo byť aj to, že na TV Barrandov začala Agáta práve vysielať svoju vlastnú šou s názvom Holčičky, ktorá podľa všetkého nahradila ich spoločnú šou so Soukupom.

Šou Agáta Jaromíra Soukupa sa teda skončila, a ako to vyzerá, dôvodom nebola iba Agátina zdravotná indispozícia, ale aj klesajúci záujem divákov. V diskusii k prvému dielu nového programu Holčičky to Agátini fanúšikovia totiž napísali jasne. Šou Holčičky práve vďaka samotnej Agáte, ktorá je podľa jej fanúšikov neriadená strela, je pre nich omnoho príťažlivejšia, ako program s Jaromírom Soukupom. A dôvod? Divákom pomerne rýchlo začalo prekážať, ako Soukup Agátu pred kamerami „komaduje“ a dáva jej najavo, že on je ten chytrejší. A navyše, Agáta je teraz omnoho uvoľnenejšia a úprimnejšia, než bola v relácii pri Soukupovi. Ešte viac sa im však nepáčilo, ako vyzerá ich vzťah po štyroch mesiacoch, tá komunikácia medzi nimi o veľkej láske príliš nesvedčila. Nuž, uvidíme, či bude mať pokračovanie aspoň vzťah Agáta a Soukup, keď spoločnému programu je už koniec.