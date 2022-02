Kráľovský majetok po Láďovi Štaidlovi je rozdelený! Budete prekvapení, čo sa ušlo Arturovi. To snáď nie!

Skvelému muzikantovi Ladislavovi Štaidlovi by sa dalo kadečo vyčítať, len nie to, že by sa nedokázal postarať o svoju rodinu. A tú zabezpečil naozaj kráľovsky. Okrem toho, že do vienka dostal hudobné nadanie a dokázal nielen hrať na hudobných nástrojoch, ale aj skladať piesne, ktoré sa stali hitmi, mal talent aj na podnikanie a rozmnožovanie majetku. Ten zdedil po svojom otcovi, ktorý ešte v čase, keď žil jeho starší syn Jiří, tvrdil, že z partie Gott, Jiří Štaidl a Ladislav Štaidl najviac rozumu má práve jeho mladší syn Láďa.

Hoci Štaidlovmu otcovi komunisti v roku 1948 znárodnili pílu v Stříbrnej Skalici, ktorú vlastnil, podnikateľský talent mu našťastie vziať nemohli. Starý pán potom radil synom a ich kamarátom z hudobnej brandže, keď už boli pri peniazoch, do čoho ich výhodne investovať. Svojim synom Láďovi a Jiřímu, a tiež aj Karlovi Gottovi a Karlovi Svobodovi poradil, aby skupovali nehnuteľnosti v Jevanoch. Slávni muzikanti boli dlhé roky takmer susedmi.

Vila v Jevanoch, kde žil Štaidl so svojou prvou manželkou Aňou a ich tromi deťmi, však ani zďaleka nebola jedinou nehnuteľnosťou, ktorú hitmaker Ladislav Štaidl vlastnil. Začiatkom 90. rokov kúpil činžový dom na Apolinářskej ulici v Prahe, kam sa začiatkom milénia aj on sám presťahoval z Jevan, a tu aj dožil. Polovicu čianžiaka už za svojho života nechal prepísať na svoju dcéru Karolínu.

Láďa Štaidl však ešte za minulého režimu kšeftoval s nehnuteľnosťami, neskôr v roku 1992 založil firmu PRAGO-TEX s.r.o., ktorá sa zaoberala nákupom a predajom nehnuteľností a starožitností, ale toto nebol ani zďaleka jediný zdroj jeho ďalšieho príjmu okrem muziky. Ale aj muzika mu stále kráľovsky vynášala, dostával tantiémy za seba, ale aj za zosnulého brata Jiřího, a tak peniaze na účtoch pribúdali.

Štaidl ešte v roku 1991 založil spoločnosť PRAGO-CORN a vrhol sa aj na výrobu popcornu, ktorý dodával napríklad aj do českých kín. Činnosť spoločnosti PRAGO-CORN v roku 2017 ukončil, zato firmu PRAGO-TEX s.r.o, ktorú spočiatku vlastnil s Ivetou Bartošovou, a neskôr bol jej jediným vlastníkom, nechal v roku 2004 jej polovicu prepísať na najstaršieho syna Jiřího. Po prevrate však Štaidl ešte zreštituoval časť Západočeských cihelen v Stode, kde sa mu tiež darilo. Ladislav Štaidl vlastnil tiež aj pozemok v Stříbrnej Skalici, ktorý by sa časom mohol zmeniť na stavebné parcely, čo by tiež mohlo byť zdrojom zaujímavého príjmu pre jeho dedičov. V každom prípade, jeho potomkovia sú rozhodne zabezpečení. Pozrite, ako si rozdelili majetok po svojom otcovi, aha, čo sa z neho ušlo Arturovi!