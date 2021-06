A je to vonku! Tajný tromf Ivany: Čím si získala Gotta? Nikto nečakal, že bude až taká otvorená

Ivana Gottová až teraz na rovinu povedala, ako sa jej podarilo dosiahnuť to, že práve ona sa stala vyvolenou božského Káju.

Ivana bola s Karlom Gottom najdlhšie zo všetkých jeho žien, rovných 20 rokov. To, že sa bývalá zdravotná sestra dala dokopy z božským Kájom, bolo pre jej mamu neuveriteľné: "Mamičke som to vtedy povedala radšej po telefóne. Jej reakciu v tvári som nevidela, ale aj tak bolo jasné, že je veľmi prekvapená. Povedala asi niečo ako: Robíš si srandu?!," zaspomínala si Gottová v rozhovore pre Magazín Dnes. Ivana mala vtedy len 24 rokov, ale už vtedy vedela, ako si získať známeho milovníka žien, aby potom už viac nemal oči pre iné ženy. A jej mama potom istý čas dokonca bývala s nimi na Bertramke, ale zrejme to nerobilo dobrotu, a tak jej Karel zaobstaral iné bývanie.



S Karlom Gottom sa Ivana Macháčková, ktorá sa neskôr živila ako produkčná a asistentka hollywoodskych hviezd, zoznámila na jar roku 1999 počas odovzdávania televíznych cien TýTý, to mala len 23 rokov. Chodiť spolu začali až o rok neskôr, v čase po Karlových 60. narodeninách, keď sa spevák rozišiel so svojou veľkou láskou Marikou Sörösovou. Ivane sa ako prvej podarilo prelomiť pravidlo jednej noci a ako prvá dostala kľúče od legendárnej Bertramky.

Ivana sa stala Karlovou vyvolenou a keď sa im v roku 2006 narodila prvá spoločná dcérka Charloltta (15), Karel Gott v podstate po prvý raz vo svojom živote (okrem rokov, kedy žil ešte so svojimi rodičmi) začal žiť skutočným rodinným životom. V januári roku 2008 sa tajne vzali v Las Vegas, v máji toho istého roku sa im narodila druhá dcéra Nellynka (13).

Čím si Ivana získala božského Káju? Hlavne mu nenadbiehala, ako mnohé z jeho predchádzajúcich žien, nechala sa dobýjať, Karel si musel počkať. "Zo začiatku sme boli priatelia, náš vzťah sa vyvíjal. Zamilovanosť prichádzala postupne, čo som nikdy predtým nepoznala, " prezradila Ivana. A potom mu bola oporou, aprtenrkou aj ošetrovateľkou až do jeho posledných dní.

Karel kedysi Hanke Zagorovej povedal, že sa ožení, až bude mať po vojne. Ivane sa však podarilo nemožné, vďaka nej mal možnosť na staré kolená zažiť čaro spokojného rodinného života v kruhu milujúcej rodiny, takže napokon ľutoval len to, že do manželstva vstúpil tak neskoro a že sa rozhodol mať deti tak neskoro. A Ivana tvrdí, že bdue do konca svojich dní hlboko vďačná, že mohla byť vyvolenou a šťastnou ženou tohto mimoriadne úspešného, milovaného, slávneho a pritom skromného, dobrého a slušného muža.