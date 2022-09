Agáta asi netušila, do čoho lezie, keď sa dala dokopy so Soukupom. Až teraz ukázal svoju pravú tvár!

Jedna z bývalých Soukupových partneriek, herečka Kateřina Brožová pred časom v šou Jana Krausa ku krachu ich vzťahu uviedla, že dôvodom rozchodu so Soukupom bolo, že ona ako herečka si chcela žiť po svojom, venovať sa práci a nenechala si dirigovať od Soukupa, ako má žiť. Proste sa vyjadrila, že bola neposlušná...

Keď sa so Soukupom dala dokopy rebelka Agáta Hanychová, mnohí si len ťukali na čelo. No potom si táto dvojica získala množstvo priaznivcov, čo sa podnikavý Soukup rozhodol využiť a spolu s Agátou vymysleli program v jeho televízii. Jaromír Soukup spolu so svojou novou láskou pripravujú a vysielajú šou Agáta Jaromíra Soukupa. Ako to charakterizovala Agáta, je to niečo na spôsob jej živých instagramových vysielaní.

Keďže ich spoločné vysielania na instagrame mali veľký úspech, Soukup usúdil, že je to škoda len pre instagram, tak to šupli na jeho TV. Ťažiskom celej šou mali byť oni dvaja, mali debatovať o živote a zdieľať svoje názory na rôzne témy, ako vzťahy, nevera a podobne. Sľúbili, že občas si do štúdia budú pozývať aj hostí.

Od začiatku bolo všetko vo vzťahu Agáty a Soukupa "zaliate slnkom", lenže... V ich spoločnej šou Soukup postupne na Agátu "vybalil, čo od nej očakáva, či presnejšie, čo sa mu na nej nepáči, a čo by podľa jeho názoru mala prestať robiť... Agáta v šou síce radšej pomlčala, ale úsmev jej zamrzol na tvári. A čo všetko chce na nej Soukup zmeniť?

Byť priateľkou Jaromíra Soukupa rozhodne nie je ľahké. Miliardár totiž nie je práve tolerantný. Prekáža mu mnoho vecí, a to aj na Agáte. Agáta, ktorá si rada zapáli cigaretu pri poháriku vína, bude musieť prestať fajčiť aj piť. Tiež mu vadí, ak Agáta nejedáva len pri stole, ale aj v posteli. Soukup si potrpí výlučne na zdravú stravu, zato Agáta občas rada zhreší aj nejakou tou sladkou maškrtou.

Soukupovi prekážajú aj odvážne fotky na Instagrame a flirtovanie s fanúšikmi na sieťach, to by vraj Agate netoleroval. Tá oponovala, že rada sem tam provokuje, žiadne flirtovanie sa ale rozhodne nekoná. A keď prišla reč na upratovanie v domácnosti, Soukup Agáta len sucho oznámil: „Chcel by som ťa poprosiť, aby si si niekedy zvykla aj na moje zvyky. Niekedy aj iný človek môže niečo robiť lepšie.“ Nuž, uvidíme, dokedy im to spolu vydrží...