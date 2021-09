Je to vážne! Prachař s rodičmi svojej lásky: Bude aj Sara raz vyzerať ako jej mama? FOTO vnútri

Ide do tuhého! Jakub Prachař sa už stihol zoznámiť s rodičmi svojej novej lásky Sary Sandevy. Bude aj ona raz vyzerať tak ako jej mama?

Hovorí sa, že ak muž chce vedieť, ako bude jeho láska vyzerať po rokoch, mal by spoznať jej matku. A Jakub Prachař sa toho zjavne drží. Hoci so svojou novou láskou Sarou Sandevou randí len nejaký ten mesiac, má za sebou už zoznámenie s rodinou, a tak si už možno vie predstaviť, ako bude jeho milá vyzerať aj po rokoch, ak im to spolu vydrží.

Dvojica sa zoznámila pri nakrúcaní českého seriálu Dvojka na zabití, a zjavne medzi nimi zafungovala vzájomná príťažlivosť. Spočiatku, pochopiteľne, so svojím vzťahom nešli hneď na bubon, ale potom sa spolu objavili na filmovom festivale v Karlových Varoch. Aj tu sa síce držali "na uzde", no keď zverejnili zopár nenápadných fotiek na sociálnej sieti, bolo všetkým jasné, že patria k sebe.

Povráva sa, že dvojica spočiatku svoj vzťah tajila aj kvôli Prachařovej ex Agáte Hanychovej, ktorá nebola nadšená z Jakubovej novej známosti. Časom sa však všetko utrasie, napokon, veď Agáta od ich rozvodu celibát rozhodne nedrží.

Najnovšie sa dvojica ukázala spolu na premiére muzikálu Kouř v Divadle Na Fidlovačce, v ktorom Sara Sandeva stvárnila postavu Kotě. Podľa prítomných Jakub sediaci v hľadisku svoje milej nadšene tlieskal a po predstavení sa stretol s ňou aj jej rodinou, ktorá ju tiež prišla na premiéru podporiť.

Jakub pobudol v spoločnosti Sariných rodičov, otca Antonia a mamy Slobodanky, ako aj jej mladšieho brata Tea. Sara má macedónske korene, ale jej rodina už dlhšie žije v Prahe. A vyzeralo to tak, že Prachař našiel spoločnú reč nielen so Sarou, ale aj s jej rodinou. Sara sa už pred časom vyhadrila, že jej trinásťročný vekový rozdiel medzi ňou a Jakubom neprekáža a ani jej rodičia podľa všetkého nemajú problém s dcériným výberom partnera.