Stále vie prekvapiť! Vojto Kotek (34) sa tajne oženil. Takú svadbu ste ešte nevideli, z jeho nevesty nespustíte oči, lebo...

Ten teda vie prekvapiť! Český herec Vojěch Kotek, ktorý je známy aj slovenským divákom, napríklad z komédie Snowborďáci, či z mini série o Márii Terézii, kde stvárnil jej manžela Františka Lotrinského, alebo zo slovenského seriálu Pán profesor, kde stvárnil rozvedeného právnika Jakuba, si svoje súkromie vždy chránil, a tak sa mu teraz podaril husársky kúsok.

Vojtovi Kotkovi sa totiž podarilo utajiť vlastnú svadbu, o ktorej takmer nikto do poslednej chvíle netušil. A že to bola žúrka, aká sa len tak nevidí, veď pozrite FOTO v GALÉRII.

Hoci sa Vojtovi Kotkovi darilo v kariére, v súkromí to až také slávne nebolo a roky akosi nemohol nájsť tú pravú. Nie tak dávno sa síce objavil na verejnosti s novou priateľkou Radanou, ale že udalosti naberú taký rýchly spád, by sotva niekto čakal. Lenže Vojto sa v predchádzajúcich rozhovoroch netajil, že sa túži usadiť a rád by si založil rodinu. To sa mu teraz splnilo. A fotky novopečenej pani Kotkovej odhalili ešte jedno TAJOMSTVO, veď pozrite!