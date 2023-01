Monika Bagárová jedinou fotkou s jej Leonardom odhalila všetko. Bude svadba?

Vytrpela si svoje, ale teraz má to, čo si vysnívala. Minulý rok speváčka Monika Bagárová zažila nepríjemné chvíle, keď jej skrachoval vzťah s otcom jej dcéry Rumie. Našťastie sa dvojica, napriek rozpadu vzťahu, navzájom neočierňovala, ale dokonca sa snažili dať si druhú šancu, ak už pre nič iné, tak kvôli ich dcére Rumii. Keď tá na konci mája oslavovala svoje druhé narodeniny, zo zverejnených fotiek bolo cítiť, že to medzi jej rodičmi nie je to pravé orechové...

Rumiin otec Makhmud Muradov síce na oslavu na poslednú chvíľu prišiel, ale... Zakrátko na to sa opäť začali šíriť správy, že ani na druhý pokus dvojici vzťah nevyšiel, čo onedlho Monika aj potvrdila. A potom bolo dlho ticho, Monika sa venovala práci na novom albume a svojej. Až koncom minulého roka priznala, že v jej živote je nová láska. Pozrite, akú fotku s ním Monika zverejnila!

Zdá sa, že karlovarský podnikateľ albánskeho pôvodu Leonardo Lekaj je pre Moniku tým pravým, veď pozrite ich najnovšie spoločné FOTO. Monika dávno nevyzerala tak šťastne. Dvojica si zjavne veľmi rozumie, čo Monika potvrdzuje aj týmito slovami: „Je veľmi chápavý a to si strašne vážim a vlastne to máme nastavené veľmi pekne, obaja sme rozumní ľudia, ktorí vedia, čo je v živote dôležité, a som rada, že to jednoducho berie, zvláda a dokáže sa nad niektorými vecami zasmiať," povedala speváčka pre Showtime na Prime.

Monika už vážne premýšľa nad budúcnosťou s ním. V rozhovore pre TALK! nemala problém priznať ani to, že už uvažuje aj o svadbe. „Ja by som sa v budúcnosti veľmi rada vydala, ale uvidíme, čo čas prinesie. Chcela by som mať ešte dve deti, u jedného rozhodne nezostanem. Chcela by som mať veľkú rodinu,“ plánuje speváčka. Hoci Monika zatiaľ nevie, ako to napokon s ich vzťahom dopadne, Leonard sa už teraz stal súčasťou jej nového albumu, pieseň Plán je práve o nich dvoch.