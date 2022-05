Legendárnej herečke Jiřine Bohdalovej sa ani v najhoršom sne nesnívalo, čoho sa dožije na staré kolená...

Už pár dní je herečka Jiřina Bohdalová v totálnom šoku kvôli svojmu dlhoročnému priateľovi Ľubomírovi Fockovi. Najprv sa jej niekoľko dní neozýval, ale po tom, čo sa o ňom dozvedela, zostala takmer bez slov. Redakcia Seznam Zprávy totiž ako prvá prišla s informáciou, že podnikateľa Ľubomíra Focka zadržala polícia a súd ho následne kvôli kauze možného ovplyvňovania verejného obstarávania poslal do väzby.

Keď z uvedenej redakcie v tejto súvislosti kontaktovali Jiřinu Bohdalovú, len šokovaná hlesla: „Nehnevajte sa, ja o tom naozaj nič neviem.“ Podľa portálu blesk.cz však od zdroja z herečkinho okolia prenikla informácia, že zúfalá herečka obvoláva všetkých, čo Ľuboša Focka poznajú, či nevedia, čo sa vlastne stalo a do čoho je namočený. Dozvedieť sa totiž niečo také o človeku, s ktorým si bola roky blízka, s ktorým chodievala do spoločnosti a pečený-varený bol aj u nej doma, to je pre Jiřinu ozaj silná káva...

Herečka po prevalení tejto kauzy s nikým nechce komunikovať, v kontakte je len s rodinou. Faktom je, že polícia u Focka pred zatknutím vykonala domovú prehliadku a údajne našla aj nelegálne držané zbrane, a teraz ho vyšetrujú v súvislosti s kauzou možného ovplyvňovania verejného obstarávania. Podľa portálu blesk.cz priateľ Bohdalovej je v interných vyšetrovacích dokumentoch políciou označovaný za hlavu celej skupiny. "Môžem potvrdiť, že vrchné štátne zastupiteľstvo vedie dozor vo veci podozrenia z trestného činu, ktorý vyšetruje Centrála proti organizovanému zločinu a súvisí s verejnými zákazkami správy odkladiska rádioaktívnych odpadov," povedala pre blesk.cz pražská vrchná štátna zástupkyňa Lenka Bradáčová